L'Union européenne et la polémique des visas pour les talibans à Bruxelles

La Belgique facilite la venue de représentants talibans pour des discussions sur le renvoi de migrants, provoquant la colère d'ONG et de réfugiés.

L'Union européenne se trouve actuellement au cœur d'une controverse diplomatique majeure suite à la décision d'inviter prochainement des responsables du régime taliban à Bruxelles. Cette initiative, bien que technique dans sa forme, soulève des questions éthiques et politiques fondamentales.

L'objectif principal de ces rencontres est d'établir des canaux de communication permettant l'organisation du renvoi vers l'Afghanistan de ressortissants afghans dont les demandes de séjour au sein de l'Union européenne ou de l'espace Schengen ont été rejetées. Cette démarche fait suite à une demande coordonnée d'une vingtaine de pays membres, parmi lesquels la Belgique, représentée notamment par sa ministre de l'Asile et de la Migration, Annelee Van Bossuyt, issue du parti N-VA.

Le paradoxe est frappant puisque l'Union européenne refuse toujours de reconnaître officiellement le régime des talibans, revenu au pouvoir en 2021, tout en cherchant à négocier avec lui pour faciliter des expulsions migratoires. Sur le plan national, la position du gouvernement belge est marquée par une dualité complexe. Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères et membre des Engagés, a exprimé publiquement son désaccord personnel avec cette initiative.

Il a affirmé avec fermeté qu'il n'accepterait pas que le gouvernement belge invite, en son nom propre, des représentants du régime taliban sur le sol national. Toutefois, il a souligné que la Belgique, en tant que pays hôte des institutions européennes, est tenue par sa politique de siège de faciliter les réunions organisées par ces institutions, même lorsque celles-ci impliquent des régimes non reconnus.

Selon le ministre, refuser ces invitations risquerait d'affaiblir le statut de Bruxelles en tant que capitale diplomatique internationale. Concrètement, cette position se traduit par le traitement administratif des demandes de visa. Le ministre a confirmé que trois demandes de visa ont déjà été reçues pour la délégation talibane, et que deux autres sont attendues, signalant que la réunion pourrait se tenir très prochainement.

Cette perspective de coopération, même technique, a déclenché une vague d'indignation parmi les organisations non gouvernementales et les membres de la communauté afghane ayant fui la terreur. Des manifestations ont éclaté à Bruxelles, notamment place du Trône, où des militants d'Amnesty International, de la Fédération internationale pour les droits humains et de la CNCD 11-11-1 ont exprimé leur colère.

Les témoignages recueillis sont glaçants : des réfugiés décrivent un pays où les femmes et les filles sont totalement privées de leurs droits fondamentaux, interdites d'étude et même de circulation libre dans les rues. Plus grave encore, des rapports font état de tortures systématiques, de traitements inhumains, d'arrestations extrajudiciaires et de disparitions forcées. Des exemples précis de fonctionnaires ayant travaillé pour les Nations Unies, renvoyés du Pakistan ou d'Iran, auraient disparu sans laisser de trace après leur retour.

Pour ces militants, renvoyer des individus dans un tel contexte revient à les livrer à un régime brutal. Enfin, les critiques s'intensifient contre la stratégie du gouvernement belge, accusé de se dédouaner de sa responsabilité en se cachant derrière les directives européennes. Les opposants et les défenseurs des droits humains soulignent que la Belgique n'est pas un simple spectateur passif dans ce dossier.

Ils rappellent notamment que Freddy Roosemont, directeur de l'Office des étrangers, s'est rendu en Afghanistan dès janvier dernier pour mener des contacts préparatoires. Cette mission préliminaire prouve que l'implication belge est profonde et va au-delà d'une simple obligation logistique liée au siège des institutions. L'indignation est d'autant plus forte que des partis comme le N-VA, le MR et Les Engagés sont perçus comme étant complices de cette volonté de négocier avec un régime notoirement violent pour atteindre des objectifs migratoires.

Cette situation met en lumière la tension permanente entre les impératifs de gestion des flux migratoires et le respect intransigeant des droits humains fondamentaux à l'échelle internationale





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Union Européenne Talibans Belgique Migration Droits De L'homme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supercoupe de Belgique : Club Bruges contre Union St-Gilloise pour la troisième fois consécutiveLe champion en titre, le Club Bruges, affronte le vainqueur de la Coupe de Belgique, l'Union St-Gilloise, en Supercoupe, match qui lance la saison 2026/2027. Les deux équipes se sont déjà affrontées les deux années précédentes. La Pro League dévoilera également le calendrier du championnat sans playoffs, avec 18 clubs, du 7 au 9 août 2026 jusqu'au 21-23 mai 2027.

Read more »

A Bruxelles, un déménagement peut priver un patient précaire de son médecinSelon la FAMGB, certains CPAS ne reconnaissent que des médecins installés sur leur propre territoire. Lorsqu'un patient...

Read more »

Bruxelles : l'austérité budgétaire menace l'IGEAT et son expertise sur les enjeux territoriauxL'Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (IGEAT) de l'ULB voit ses financements régionaux réduits, menaçant dix de ses chercheurs. Cette situation, liée à l'austérité, risque de faire disparaître une expertise précieuse sur les problèmes concrets de Bruxelles, de l'accès aux crèches au chantier du métro 3, et de mettre en péril l'élaboration de politiques publiques éclairées.

Read more »

Les Halles Saint-Géry, renaissance d un marché couvert a BruxellesAu cœur du quartier animé de Bruxelles, les Halles Saint-Géry, inaugurées en 1882, revivent grâce à un projet de relance qui associe des produits frais, des commerces locaux et une architecture industrielle emblématique. Ce marché couvert, autrefois spécialisé en viandes, retrouve aujourd'hui une offre alimentaire diversifiée tout en préservant son héritage culturel.

Read more »