L'Union Saint-Gilloise s'impose face à Malines et récupère la première place du championnat, devançant le Club Bruges. Le match a été marqué par une défense solide de Malines, mais l'Union a finalement trouvé le chemin des filets grâce à un but sur corner. Un match plein de rebondissements et une fin de match intense.

Dans une première mi-temps où les occasions franches ont brillé par leur absence, l' Union Saint-Gilloise a tout de même failli ouvrir le score. À la 43ème minute, Nacho Miras , le gardien de Malines , a réalisé un arrêt exceptionnel pour repousser une tête à bout portant de Kevin Mac Allister , suite à un corner bien frappé. Le scénario s'est répété, le but de l'Union étant également né d'un corner. Cette fois, c'est Rob Schoofs qui a joué le coup franc au sol pour Ross Sykes .

Ce dernier, d'une frappe limpide, a envoyé le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score et lançant l'Union vers la victoire. La détermination des Unionistes s'est confirmée en seconde période, où ils ont manqué de peu de doubler la mise dès la reprise. Sur un nouveau corner, Miras, toujours vigilant, a réussi à dévier une tête dangereuse de Mateo Biondic, à six mètres du but (49ème). L'intensité du match a continué de croître, avec Miras en état de grâce. Le gardien de Malines a ensuite réalisé un triple arrêt héroïque, frustrant les attaquants de l'Union, notamment Mohammed Fusseini, Rob Schoofs, et Raul Florucz (85ème). Ces arrêts ont maintenu le suspense jusqu'aux derniers instants de la rencontre. Dans les arrêts de jeu, Adem Zorgane a tenté sa chance, mais son tir a malheureusement trouvé le filet latéral (90ème + 3). L'Union Saint-Gilloise, grâce à cette victoire précieuse, reprend ainsi la tête du classement, une position temporairement occupée par le Club Bruges suite à sa victoire 1-2 à Saint-Trond samedi. L'Union compte désormais 39 points, devançant Bruges de seulement un point (38), avant le choc tant attendu entre les deux équipes au Parc Duden dimanche prochain. La rivalité est à son comble, et ce match promet d'être électrique. Malines, malgré sa défaite, conserve sa cinquième place au classement avec 24 points, une position respectable dans ce championnat très disputé. La performance de Nacho Miras, bien que frustrante pour les fans de l'Union, a été saluée, illustrant l'importance d'un gardien de but dans le football moderne. La capacité de l'Union à concrétiser les occasions, notamment sur coups de pied arrêtés, sera un aspect clé à surveiller lors de son prochain affrontement contre Bruges. L'impact de Ross Sykes et la contribution de Rob Schoofs seront également des facteurs déterminants. La pression est forte, l'enjeu est grand, et le Parc Duden sera le théâtre d'une bataille épique dimanche prochain. La course au titre s'annonce palpitante, avec deux équipes déterminées à se disputer la couronne





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