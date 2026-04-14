L'Union Saint-Gilloise : Une Défense de Fer et une Efficacité Redoutable en Playoffs

Analyse de la performance de l'Union Saint-Gilloise en début de playoffs de Champions League, avec un focus sur leur solidité défensive, leur efficacité sur phases arrêtées et l'importance du collectif au-delà des buts marqués.

Deux buts ont suffi aux joueurs de Saint-Gilles pour engranger un sans-faute en ce début de playoffs de Champions League. Le plateau de La Tribune a examiné les forces défensives des hommes de David Hubert . Nordin Jbari a commenté l'approche tactique de l'équipe : 'Chaque club a sa propre identité et il est essentiel de la respecter. L'Atlético de Madrid pratiquait ce style de jeu et a atteint deux finales de Ligue des Champions. Tout le monde apprécie le beau jeu, mais il faut accepter ce style.' L'Union est certes impénétrable en défense , mais elle éprouve des difficultés à se montrer menaçante dans la surface adverse… Sauf sur phases arrêtées, car les Bruxellois ont inscrit seize buts de cette façon, représentant 30% de leurs réalisations. À l'Union, les attaquants ne sont pas seulement là pour marquer des buts.

Les attaquants de l'Union n'ont inscrit que deux buts lors des onze derniers matchs. Cependant, cela ne semble pas inquiéter nos consultants. Cécile De Gernier explique : 'Ce n'est pas un problème car ils sont tous en phase de retour. Les attaquants courent sans relâche et défendent également. Leur rôle ne se limite pas à marquer des buts. Contrairement à Nicolo Tresoldi, qui n'est présent qu'à Bruges pour scorer.' Nordin Jbari poursuit : 'Dans tous les autres clubs, cela aurait été source de préoccupations. Mais ils défendent si bien qu'ils minimisent les dégâts en attendant le retour des attaquants.' Pour Vincent Langendries, c'est la solidité défensive face aux équipes de tête du championnat qui fait la différence.

Il précise : 'Face au top 6, ils n'ont concédé que 26 tirs en douze matchs. Ils ont encaissé 78 tirs cadrés au total de la saison, alors que les autres équipes dépassent les 120.' Il ajoute : 'Dans deux ans, on ne se souviendra que du titre, et moins de la manière. Cela est secondaire dans l'esprit de David Hubert.' Il souligne également l'invincibilité de l'USG lorsqu'elle mène au score : 'Depuis octobre 2024, ils n'ont plus connu la défaite. Cela représente plus d'une cinquantaine de matchs. Si vous les laissez ouvrir le score, vous êtes presque assurés de ne pas obtenir les trois points.' L'analyse de La Tribune met en lumière l'efficacité tactique de l'Union Saint-Gilloise, qui privilégie la solidité défensive et l'efficacité sur phases arrêtées, tout en minimisant l'importance des buts marqués par les attaquants





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