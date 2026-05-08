L'Université de Gand annule sa réunion du Conseil d'administration en raison de protestations pro-palestiniennes

Des activistes pro-palestiniens ont bloqué l'accès au bâtiment UFO de l'Université de Gand, forçant l'annulation de la réunion du Conseil d'administration. Les manifestants exigent que l'université rompe ses liens avec Israël et accuse l'institution de ne pas tenir ses promesses. La situation reste tendue, avec des activistes déterminés à poursuivre leur occupation jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.

L'Université de Gand a annulé la réunion du Conseil d'administration. Des activistes pro-palestiniens ont bloqué l'accès, rendant la réunion impossible. Le Conseil est reporté à une date ultérieure.

Depuis quelques semaines, les protestations pro-palestiniennes resurgissent à l'Université de Gand. Les activistes estiment que l'université ne tient pas ses promesses antérieures. La réunion du Conseil d'administration devait commencer à 14h30, mais un groupe d'activistes s'est allongé sur le sol pour bloquer l'entrée des membres arrivant dans le bâtiment UFO.

"Nous sommes contraints d'annuler la réunion et de la reporter à une date ultérieure", déclare l'Université de Gand. Les activistes affirment que l'université ne respecte pas les engagements pris précédemment. Ils estiment que l'institution doit faire plus pour rompre les liens avec les établissements et gouvernements israéliens. L'Université de Gand avait donné aux occupants jusqu'à ce matin pour quitter le bâtiment, sous peine de lancer une procédure d'expulsion.

Les activistes ont installé leurs tentes et promis de protester lors du début de la réunion du Conseil d'administration. Le protestation était si intense qu'aucune réunion n'a pu avoir lieu. Les activistes avaient précédemment déclaré que l'Université de Gand devait prendre une décision sur de nouvelles collaborations. La suspension de ces liens, un boycott académique total, est la principale exigence des activistes.

Il y a deux ans, une action similaire avait eu lieu dans le bâtiment UFO. L'occupation avait alors duré un mois et avait été levée. Il est encore incertain comment la situation va évoluer. L'Université de Gand a déjà pris des mesures et pourrait à nouveau lancer une procédure juridique.

Les activistes semblent déterminés et ont l'intention de continuer à camper dans le bâtiment jusqu'à ce que leurs exigences soient satisfaites





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