À Namur, le gel et l'absence d'accueil de jour le week-end menacent les personnes à la rue. Retour sur une situation critique aggravée par le manque de structures et de moyens financiers pour l'hiver 2026.

Le mercure plafonne à zéro degré ce dimanche matin à Namur, créant des conditions hivernales particulièrement dangereuses pour les plus vulnérables. Quatre personnes sans abri passent la nuit à même le trottoir, isolées de la circulation mais exposées au froid glacial, serrées contre leurs couverture. Parmi elles se trouve Christophe et son teckel Tobby, qui vivent dans la rue depuis six mois. Christophe refuse l'isolement en abri de nuit car il juge inhumain de laisser son animal dans une cage extérieure tandis qu'il se réchauffe à l'intérieur.

Conditions extrêmes et survie quotidienne des sans-abri

La précarité se manifeste par des gestes simples mais vitaux. Un jeune homme de vingt-trois ans, fort du froid, récupère une pièce de dix centimes et un jeu à gratter usagé pour tenter de récupérer un peu d'énergie. Il précise avoir dormi dans un abri cette nuit mais être sorti dès sept heures trente pour marcher et se réchauffer, craignant l'arrivée imminente de l'hiver. Plus loin, des bénévoles distribuent des sandwichs et du café tiède à travers un guichet, offrant une bouffée de chaleur éphémère à des personnes dont les doigts sont engourdis.

Also read Manifestations contre la hausse du coût de la vie et les inégalités

La situation s'aggrave pour celles et ceux qui n'ont pas accès aux réseaux de solidarité traditionnels. Sophie, qui utilise ce pseudonyme, explique qu'elle a passé la nuit chez un ami mais souligne la difficulté supplémentaire rencontrée par les femmes dans les structures d'urgence. Elle tente de se caser provisoirement malgré l'hostilité des conditions météorologiques. L'absence de chauffage adéquat et la fatigue physique constituent des menaces directes pour la santé des personnes à la rue, capables de provoquer des hypothermies rapides.

Pénurie d'infrastructures et réponse minimale du CPAS

Il n'existe aucun accueil de jour pendant les week-ends à Namur, une lacune structurelle majeure dans le dispositif d'aide sociale. Lors du conseil communal du 17 novembre, Dorothée Klein, présidente du CPAS, a justifié cette absence par des contraintes budgétaires et logistiques irréalisables. Elle a indiqué qu'il semblait vital de proposer un minimum de restauration plutôt que de ne rien faire du tout, reconnaissant ainsi l'insuffisance criante de l'offre actuelle pour la population précaire.

Advertisement

Ce dispositif d'urgence se limite à deux structures fonctionnant à des horaires très restreints. Le samedi, de huit heures à onze heures, la paroisse Sainte-Julienne à Salzinne offre un petit-déjeuner. Le dimanche, les Restos du Cœur assurent une distribution de repas à emporter de onze heures trente à midi trente. Bien que cette initiative soit saluée comme un premier pas, elle ne permet pas aux personnes de se poser, de se chauffer réellement ou de recharger leurs téléphones, besoins essentiels pour maintenir un lien social et administratif.

Augmentation de la précarité et tensions politiques locales

La demande de solidarité explose face à une économie en difficulté. Les Restos du Cœur anticipent une augmentation de fréquentation de vingt-cinq à trente pour cent en 2026 par rapport à 2025. Ce chiffre reflète une précarité qui s'étend au-delà des sans-abri chroniques, touchant désormais des travailleurs, des étudiants et des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. La Ville de Namur et le CPAS n'ont pas les moyens financiers ni humains d'étendre leurs services sur les week-ends, créant un vide dangereux.

La situation politique s'enflamme avec des appels à une reconnaissance régionale accrue. Philippe Noël, ancien président du CPAS de Namur et actuel conseiller communal de l'opposition, a plaidé lors du conseil du 17 novembre pour que la ville soit reconnue comme une grande ville soufrant de grands enjeux de sans-abrisme. Il souhaite un traitement similaire à Liège et Charleroi pour le plan grand froid, estimant que le dénombrement des personnes à la rue justifie une aide financière équivalente.

Nécessité d'une action coordonnée et durable

Le ministre Coppieters a été sensibilisé à la situation critique du Relais social urbain namurois lors de rencontres avec les acteurs de terrain. La pression monte pour que l'administration trouve des solutions pérennes au-delà des palliatifs d'urgence. L'absence de solution structurelle laisse les bénévoles et les associations de base en première ligne, démunis face à l'ampleur croissante du phénomène de précarité extrême dans la capitale ardennaise.