La 23ème Coupe du Monde : Mexico, malédiction et Rudi Garcia

La 23ème Coupe du Monde débute ce jeudi soir avec l’entrée en lice du Mexique, l’un des organisateurs, face à l’Afrique du Sud. Le Mexique est préoccupé par une malédiction qui frappe le pays depuis 1994 et a connu des échecs en huitièmes de finale lors de 7 Coupes du Monde consécutives. Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, livre son pronostic pour la Coupe du Monde 2026.

La 23ème Coupe du Monde débute ce jeudi soir à 21 heures avec l’entrée en lice du Mexique, l’un des organisateurs, face à l’Afrique du Sud.

L’imposant Estadio Azteca, qui a déjà accueilli deux finales mondiales par le passé, sera le théâtre de ce premier duel. Si le peuple mexicain est prêt à vibrer derrière une formation mexicaine moins talentueuse que par le passé, il reste très préoccupé par une malédiction qui frappe le pays depuis 1994. Cette année-là, le Mexique dispute la Coupe du Monde aux États-Unis. Au centre des attentions, le gardien Jorge Campos et ses tenues flashy.

So nineties ! En huitième de finale, El Tri affronte la Bulgarie de Hristo Stoichkov. La formation mexicaine se dit qu’elle a un beau coup à jouer dans cette compétition. Elle peut en outre compter sur un contingent de supporters importants.

Malheureusement, le Mexique est éliminé aux tirs au but par les Bulgares. Le peuple mexicain plonge littéralement dans la détresse. Les Mondiaux suivants vont se révéler cruels pour les Mexicains. Entre 1994 et 2018, le Mexique s’est qualifié pour les huitièmes de finale lors de 7 Coupes du Monde consécutives.

Mais il a à chaque fois été éliminé en huitièmes de finale. Au pays, cette malédiction porte un nom : le « Quinto Partido ». Dans un mondial, ce cinquième match est un quart de finale. À chaque fois, le Mexique tente de conjurer le sort.

En 2006, en Allemagne, la fédération mexicaine incorpore dans le staff une experte… en feng shui ! Et il est demandé au coach La Volpe de porter une cravate avec un motif de dragon, pour repousser les mauvais esprits. Mais rien n’y fait… En fait, le Mexique n’a atteint ce stade des quarts de finale qu’à deux reprises dans son histoire : en 1970 et 1986. Point commun de ces deux éditions : le Mexique organisait la compétition.

Ça tombe bien ! Le Mexique organise ce mondial… Mais il y a un hic. Si le Mexique atteint ce cinquième match, ce « quinto partido », il n’atteindra que les huitièmes de finale. En effet, au vu du nombre important d’équipes, la Fifa a rajouté des seizièmes de finale.

Quand le sort s’acharne…« Une sacrée mésaventure et je ne vous dis pas les frais » : Vilmo est coincé en Espagne parce que son fils a la varicelle, même s’il n’est « plus contagieux » Son idole est… un Belge : qui est vraiment Rudi Garcia, ce Français qui veut emmener les Diables Rouges sur le toit du monde ?

« Nous sommes très doués pour négocier à coups de bombes » : Les États-Unis ont bombardé l’Iran durant la nuit, Téhéran a riposté et veut refermer le détroit d’OrmuzÉpidémie d’Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d’interdire l’accès à son territoire à certains ressortissants africains« Ce sont des produits chimiques » : un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ? Jusqu’où la Belgique ira-t-elle à la Coupe du monde ?

Le sélectionneur des Diables Rouges se mouille et nous livre son pronostic En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils : l’un d’eux décide de l’ignorer Son idole est… un Belge : qui est vraiment Rudi Garcia, ce Français qui veut emmener les Diables Rouges sur le toit du monde ? Ancien coach de Lille, Marseille, Lyon et Rome, Rudi Garcia s’apprête désormais à mener les Diables Rouges à la Coupe du monde, son premier grand tournoi dans le rôle de sélectionneur national.

Avant le grand départ, il a accepté de se livrer à Christophe Deborsu dans le RTL info Signatures. Shakira et d’autres stars en tête d’affiche : à quoi va ressembler la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde ? 7 millions de tickets, près d’un milliard de dollars à gagner : les chiffres ahurissants de la Coupe du Monde 2026Signatures Jusqu’où la Belgique ira-t-elle à la Coupe du monde ?

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