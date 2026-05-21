Stellantis, le groupe qui a longtemps privilégié des véhicules plus grands, cherche à rattraper son retard en proposant une version électrique de la 2CV à moins de 15.000 euros d'ici 2028. La nouvelle 2CV pourrait s'appuyer sur une plateforme chinoise ou une version réactualisée de la Fiat 500 actuelle. Ce projet symbolique, qui vise à démocratiser l'automobile, rappelle l'esprit de la 2CV, une voiture simple, abordable et robuste, conçue pour les campagnes françaises après la Seconde Guerre mondiale.

La 2CV , une icône de la mobilité française, renaît sous une forme électrique . Après une période de disparition, le segment des petites citadines électrique s revient en force, encouragé par la Commission européenne.

Stellantis, le groupe qui a longtemps privilégié des véhicules plus grands, cherche à rattraper son retard en proposant une version électrique de la 2CV à moins de 15.000 euros d'ici 2028. La nouvelle 2CV pourrait s'appuyer sur une plateforme chinoise ou une version réactualisée de la Fiat 500 actuelle. Ce projet symbolique, qui vise à démocratiser l'automobile, rappelle l'esprit de la 2CV, une voiture simple, abordable et robuste, conçue pour les campagnes françaises après la Seconde Guerre mondiale.

La 2CV, symbole de la mobilité accessible, pourrait être dévoilée à Detroit le 21 mai lors de la présentation du plan stratégique de Stellantis. Le groupe a également annoncé l'ouverture de son usine de Rennes au chinois Dongfeng pour la production et la distribution de la marque. Ce partenariat est une première en France et témoigne de la volonté de Stellantis de renouer avec la croissance. La nouvelle 2CV, une voiture populaire, pourrait marquer un tournant dans l'automobile européenne





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

2CV Électrique Stellantis Citroën Petite Voiture Démocratisation Mobilité Europe Chine Detroit 2028

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt annonce des mesures contre des pratiques samorbelues de Parking.brusselsLa ministre Elke Van den Brandt accuse Parking.brussels de ne pas traiter correctement les plaintes, non de renseigner correctement les règles de stationnement dans les zones limitrophes et d'imposer des redevances injustifiées aux mêmes infractions. Elle a révélé que 169 000 amongées parmi les 346 000 réclamations ont abouti au maintien des redevances contre 177 000 annulations. Elle a également signalé une augmentation de 2,2 millions des constats contre 44,1 millions des contrôles.

Read more »

UEFA: La Ligue des Nations passe de quatre à trois ligues de dix-huit équipes à partir de 2028-2029La Ligue des Nations passera de quatre à trois ligues de dix-huit équipes à partir de l’édition 2028-2029. Chaque ligue sera composée de trois groupes de six équipes qui joueront contre cinq adversaires. Les équipes du même chapeau joueront en aller-retour l’une contre l’autre et en match unique contre celles des autres pots. La compétition se terminera, comme actuellement, par des quarts de finale, une phase finale à quatre et des matchs de barrage de promotion/relégation. Les qualifications pour l’Euro prendront également la forme de divisions : la Ligue 1 reprendra les trente-six équipes des Ligues A et B de la Ligue des Nations, alors que la Ligue 2 regroupera les dix-huit équipes restantes. Trois groupes de douze équipes tirées au sort à partir de trois chapeaux de douze équipes composeront la Ligue 1. Chaque équipe jouera six matchs contre six adversaires différents, deux par chapeau. La Ligue 2 aura le même format que la Ligue C de la Ligue des Nations. Les pays organisateurs seront intégrés aux qualifications pour déterminer leur place en Ligue des Nations. Les équipes les mieux classées de chaque groupe de la Ligue 1 se qualifieront directement pour la phase finale, et les places restantes seront attribuées au terme de matchs de barrage qui garantiront des chances équitables de qualification également aux équipes de la Ligue 2.

Read more »

La mondialisation à l'envers : les Chinois s'installent en EuropeL'industrie automobile européenne est confrontée à une nouvelle réalité : les constructeurs chinois, bénéficiant d'un avantage concurrentiel grâce à leur main-d'œuvre, leur technologie et leur maîtrise des terres rares, cherchent à s'imposer sur le marché européen. Après avoir acquis des marques européennes comme MG et Volvo, les Chinois se tournent désormais vers des usines existantes. Citroën a récemment annoncé un partenariat avec Dong Feng, un constructeur chinois, pour son usine de Rennes. Stellantis, groupe automobile regroupant des marques comme Citroën, Peugeot et Opel, envisage également de céder des usines en Espagne et en Allemagne. Volkswagen, confrontée à une surcapacité de production, est également en discussion avec Geely pour la vente de son site de Valence. La situation est exacerbée par les droits de douane imposés par l'Europe, qui cherchent à protéger l'industrie locale. Cependant, les Chinois ont trouvé des solutions pour contourner ces restrictions, en produisant directement en Europe et en nouant des partenariats. La conversion du leader communiste Deng Xiaoping à l'économie de marché, avec une acceptation de céder des usines en échange de garanties de localisation et de technologies, est une solution envisagée par certains. L'Europe doit trouver un équilibre entre la protection de son industrie et la nécessité de s'adapter à la concurrence chinoise.

Read more »