La Bande Noire : Histoire criminelle du Brabant Wallon et Hainaut (1855-1862)

L'enquête sur la Bande Noire révèle une série de vols et meurtres entre 1855 et 1861. L'histoire des exécutions de Coucke, Goethals, Boucher et Leclercq marque la fin de la peine de mort en Wallonie.

Entre 1855 et 1861, une organisation criminelle terrorise le sud de la Belgique en perpétrant plus de cinquante vols, dont certains se solde par des agressions mortelles. Cette organisation, connue historiquement sous le nom de la Bande Noire , opère initialement dans le Brabant Wallon avant d'étendre ses champs d'action vers l'Entre Sambre et Meuse. Les criminels utilisent une signature distinctive en se maquillant le visage de noir et en imitant un accent flamand pour semer la confusion parmi les enquêteurs et la population locale.

Chronologie des méfaits et premiers meurtres

Le début de cette vague de criminalité se concentre d'abord sur le territoire du Brabant Wallon. En novembre 1856, la Bande Noire élargit ses opérations en entrant dans la Province de Hainaut, spécifiquement dans la région de Charleroi. Le premier grand méfait hors du Brabant a lieu à Montignies-sur-Sambre, où les voleurs dérobent une somme importante de 12.600 francs. À partir de ce moment, les vols se multiplient à un rythme soutenu.

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Les bandits se déplacent de village en village, frappant des localités comme Gerpinnes, Wanfercée-Baulet, Silenrieux, Gilly, Courcelles, Roux, Hanzinelle, Gozée et Renlies. La violence des agressions s'intensifie progressivement, conduisant aux premières morts parmi les victimes. Les témoins oculaires décrivent systématiquement des individus dont le visage est noirci avec du charbon ou du cirage, créant une image emblématique et terrifiante de ces criminels.

L'erreur judiciaire de Coucke et Goethals

En mars 1860, la violence atteint un paroxysme avec le crime de Couillet. Une veuve nommée Madame Dubois est assassinée à coups de pioche. Ses agresseurs lui dérobent 600 francs. Avant de rendre son dernier souffle, la victime identifie les accents flamands de ses assaillants. Cette information permet aux autorités d'arrêter Coucke et Goethals, deux ouvriers flamands travaillant dans la région.

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Ce duo est rapidement jugé et condamné à la peine capitale. Ils seront guillotinés, les autorités étant persuadées d'avoir arrêté les chefs de l'organisation criminelle. Cependant, les vols reprennent de plus belle peu après leur exécution, dans des communes comme Ligny, Tamines, Cerfontaine et Aiseau. Cette reprise immédiate des activités criminelles prouve que les deux hommes exécutés n'étaient pas les membres centraux de la Bande Noire .

Dernières exécutions et fin de la peine de mort

Il faut attendre 1861, six ans après le début des méfaits, pour que les vraies têtes de la Bande Noire soient identifiées. Jean-Baptiste Boucher, colporteur de Sombreffe, ainsi qu'Auguste Leclercq, marchand de volailles de Wanfercée-Baulet, sont arrêtés. Dix proches de l'organisation sont également arrêtés simultanément. Il apparaît alors que les deux premiers guillotinés ont été de simples martyrs, victimes d'un préjugé linguistique et social de l'époque.

Boucher et Leclercq sont condamnés à leur tour à mort. Le 29 mars 1862, ils sont conduits sur la place Charles II à Charleroi pour leur exécution. Une foule immense assiste à l'événement, marqué par une forte charge émotionnelle et sociale. Ces deux exécutions par guillotine sont les dernières pratiquées en Wallonie, marquant un tournant symbolique dans l'histoire judiciaire de la région.

Conséquences historiques et commutations

La peine de mort des neuf autres condamnés de la bande est commuée en travaux forcés à perpétuité par le roi Léopold Ier. Cette décision met fin au cycle des exécutions capitales pour ces crimes. L'affaire révèle également les tensions sociales de l'époque, où une élite bourgeoise francophone jugeait des accusés flamands. Ces derniers n'avaient probablement pas compris les enjeux juridiques de leur procès, devenant des symboles du mouvement flamand contre l'hégémonie francophone dans les affaires publiques.