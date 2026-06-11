La BCE prend des mesures contre l'inflation en hausse

La Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures pour réprimer l'inflation, qui a atteint 3,2 % sur un an en mai dans la zone euro, en augmentant le taux directeur. La hausse des taux vise à freiner la demande et réduire les pressions sur les prix, mais la BCE doit également prendre en compte les conséquences sur l'activité économique et la croissance de l'économie européenne déjà affaiblie.

Le problème auquel la BCE est confrontée aujourd'hui est particulier. L'inflation a accéléré en mai dans la zone euro , atteignant désormais 3,2 % sur un an, bien au-dessus de la cible de 2% de la BCE .

Plus préoccupant encore, l'inflation sous-jacente a également progressé, ce qui signifie que la hausse des prix ne se limite plus à l'essence ou au gaz, mais commence à se diffuser dans le reste de l'économie, notamment dans les services. La fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial du pétrole, a entraîné une flambée des prix de l'énergie, ce qui se répercute progressivement sur les coûts de transport, de production et de distribution.

La BCE estime qu'elle doit réagir, mais pas tellement pour faire baisser le prix du pétrole, mais pour éviter que les ménages, entreprises et investisseurs commencent à croire que l'inflation restera durablement élevée, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux et une inflation auto-entretenant. La BCE utilise son principal levier : le taux directeur, lorsqu'il augmente, le coût du crédit augmente également pour les ménages et les entreprises, ce qui freine la consommation, l'investissement et, à terme, la demande dans l'économie.

La BCE prend aujourd'hui des décisions dont les conséquences se feront sentir dans un contexte économique qui pourrait être très différent, et où l'inflation actuelle est largement importée, on parle d'inflation exogène. La BCE peut rendre le crédit plus cher, mais ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz. La BCE se retrouve donc confrontée à un dilemme classique : lutter contre l'inflation sans étouffer l'activité économique.

La décision de jeudi fait peu de doute, mais ce qui comptera davantage, ce sera le message envoyé sur la suite : s'agit-il d'un simple coup de semonce ou du début d'un nouveau cycle de resserrement monétaire





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