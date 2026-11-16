La Belgian FA rend hommage à Romelu Lukaku à l'issue de sa carrière internationale

La fédération belge de football salue l'héritage de Romelu Lukaku et son leadership au sein des Diables Rouges, tout en se tournant vers l'avenir.

La Belgian FA a officiellement rendu un vibrant hommage à Romelu Lukaku pour son exceptionnelle contribution à l'histoire des Diables Rouges et du football belge. Ce communiqué marque une étape symbolique importante dans le bilan d'une carrière internationale riche, soulignant l'impact durable du joueur sur le paysage sportif national.

Romelu Lukaku était bien plus qu'un simple buteur pour l'équipe nationale. Par sa personnalité, son leadership, son engagement et son attachement à l'équipe nationale, il s'est forgé une place à part dans l'histoire des Diables Rouges. Cette reconnaissance officielle met en lumière les multiples facettes de son engagement au-delà des seuls résultats sportifs.

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L'hommage officiel de la fédération belge

La Belgian FA, dans un communiqué, est revenue sur les moments marquants de la longue aventure de Lukaku avec les Diables Rouges. Le message de la fédération insiste sur le fait que Romelu Lukaku a profondément marqué l'institution par sa présence constante et son dévouement sans faille durant toutes les compétitions majeures.

Le ton respectueux et chaleureux du communiqué reflète la gratitude institutionnelle envers un joueur qui a incarné une ère entière du football belge. La Belgian FA a tenu à rappeler que son héritage dépasse les statistiques pour toucher à l'identité même de la sélection nationale.

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Les paroles de reconnaissance du dirigeant

"Nous respectons la décision de Romelu. Même si je n'ai eu l'occasion de travailler avec lui que pendant une période relativement courte, j'ai développé une immense estime pour l'homme, sa personnalité et son leadership", a déclaré le dirigeant de la fédération. Ces mots mettent en avant la dimension humaine et professionnelle du joueur, au-delà de ses exploits sportifs.

Romelu Lukaku a marqué l'histoire des Diables Rouges, non seulement par ses performances et ses buts, mais aussi par tout ce qu'il a apporté au groupe. Le responsable a tenu à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale, soulignant ainsi l'importance cruciale de son apport collectif.

La vision de Simon Mignolet et de l'Union Belge

Ancien équipier de Lukaku et désormais directeur technique de l'Union Belge, Simon Mignolet a abondé dans le même sens. Pendant plus de 16 ans, Romelu a énormément apporté aux Diables Rouges. Au-delà de ses performances exceptionnelles sur le terrain, il a été un véritable leader, doté d'une forte personnalité et jouant un rôle essentiel au sein du vestiaire.

Selon Simon Mignolet, la Belgian FA et l'entourage du joueur respectent sa décision et lui sont profondément reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté à notre équipe nationale. Cette position unanime des dirigeants et des ex-coéquipiers souligne l'unité autour de la figure emblématique du football belge.

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Transition vers la nouvelle génération

Aujourd'hui, une nouvelle génération est prête à prendre le relais, notamment grâce à l'héritage qu'il laisse derrière lui. Simon Mignolet insiste sur la nécessité de regarder vers l'avenir tout en honorant le passé récent. Cette transition est présentée comme une étape naturelle et nécessaire pour la suite du développement des Diables Rouges.

Nous devons désormais nous tourner vers l'avenir et préparer les quarts de finale de la Nations League, avec l'ambition de continuer à progresser collectivement. Les objectifs sont clairs pour la suite de la campagne, s'appuyant sur les bases solide posées par les précédentes générations.