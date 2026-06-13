La Belgique a une saveur particulière pour la Coupe du monde

La Belgique a une équipe jeune et prometteuse qui a grandement impressionné les supporters. L'équipe a réussi à passer en quarts de finale, mais a été éliminée par l'Argentine. La Coupe du monde a également vu l'émergence d'autres équipes surprises, comme le Costa Rica et les Pays-Bas.

Cette Coupe du monde a une saveur particulière pour la Belgique . Quelques années avant, les supporters ont senti que les Diables rouges grandissaient, avec une équipe encore jeune, celle des Kompany, Hazard, De Bruyne, Witsel, Lukaku, Alderweireld etc. Dans les tribunes du stade roi Baudouin, lors des matchs de qualifications, on a vu apparaître des maillots où étaient inscrits : 'Pourtant, la Belgique entame son tournoi avec une grande frayeur face à l'Algérie.

Les Fennecs mènent jusqu'à 20 minutes de la fin, avant que Fellaini et Mertens ne renversent la donne, 2-1, dans un stade de Belo Horizonte, un stade qui au cours de ce Mondial, entrera dans l'Histoire. , puis le troisième contre la Corée du Sud. 9 points sur 9, seuls les Pays-Bas, la Colombie et l'Argentine font aussi bien.

Les Diables se retrouvent alors en huitièmes face aux États-Unis dont le gardien de but multiplie les arrêts et force les prolongations. Et là... Kevin De Bruyne puis Romelu Lukaku, douze minutes plus tard, trompent enfin tous les deux Tim Howard. Les États-Unis reviennent à 2-1 mais les Diables passent en quarts de finale où ils rencontrent un gros morceau : l'Argentine.

Les Belges encaissent un but au début de la rencontre et malgré de nombreuses tentatives, notamment en fin de match, ils ne trouvent pas la faille. Un quart de finale c'est alors la meilleure performance de la sélection. L'Espagne, tenante du titre, est éliminée au premier tour après une défaite cinglante 1-5 contre les Pays-Bas. L'Angleterre non plus ne passe pas le premier tour ainsi que l'Italie.

On ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois que le public voit les Italiens jouer en Coupe du monde puisqu'ils ne parviendront plus à se qualifier ni en 2018, ni en 2022 ni en 2026. Le dernier match de la Nazionale dans un Mondial reste donc cet Italie-Uruguay du 24 juin 2014 qui va connaître un geste fou, celui de l'attaquant uruguayen Luis Suarez qui mord l'épaule de Giorgio Chiellini.

Le défenseur italien exhibe son épaule meurtrie à l'arbitre qui n'a rien vu et ne sanctionne pas Suarez... lequel avait déjà été sanctionné par deux fois auparavant . Des petits airs de Dracula, ce Suarez. En attendant, déstabilisée ou pas par cette morsure, la défense italienne encaisse un but en fin de match et quitte donc, tête basse, ce qui constitue son dernier Mondial à ce jour. Qui dit grandes équipes éliminées prématurément dit équipe surprise dans le tableau final.

Comme régulièrement à la Coupe du monde, avec la Bulgarie en 1994 ou le Ghana en 2010, un petit poucet déjoue les pronostics : le Costa Rica. Le petit pays d'Amérique centrale termine premier de son groupe devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre, et gagne ensuite son huitième de finale contre la Grèce. En quarts, le Costa Rica rencontre le vice-champion du monde, les Pays-Bas, et contre toute attente ils résistent.

On se dirige tout droit vers les penaltys et l'entraîneur néerlandais tente alors un étonnant coup de poker : juste avant la fin de la rencontre, il change de gardien de but. Le coup est gagnant : le remplaçant arrête deux penaltys costariciens. Le plus étonnant c'est qu'en demi-finale, les Pays-Bas vont à nouveau aux penaltys, contre l'Argentine. Et là, l'entraîneur néerlandais choisit de ne pas refaire le même coup.

Il laisse sur le terrain le gardien titulaire... qui n'arrêtera aucun tir adverse, et c'est l'Argentine qui l'emporte. Comme quoi quand on a truc qui marche, autant le réutiliser. La défaite humiliante et inouïe du Brésil, éliminé de sa Coupe du monde en demi-finale Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne est opposée au Brésil et personne n'en avait imaginé le dénouement.

Le 8 juillet 2014, le pays hôte vit une véritable humiliation nationale dans ce stade de Belo Horizonte qui avait vu la Belgique l'emporter face à l'Algérie : après une demi-heure de jeu, le score indique 5-0 en faveur de l'Allemagne. Les Allemands marquent trois buts en quatre minutes. Score final 7-1, du jamais vu en demi-finale de Coupe du monde.

Le public, incrédule et médusé, quitte en silence le stade, ayant en mémoire le précédent drame footballistique vécu 64 ans plus tôt, déjà dans son pays, en 1950, lorsque Le Mondial 2014 s'achève par la victoire de l'Allemagne sur l'Argentine. La Mannschaft remporte sa quatrième Coupe du monde, égalant ainsi les quatre trophées gagnés par l'Italie, juste derrière les cinq remportés par le Brésil.

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