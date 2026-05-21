La session du jeudi soir a été annulée à la demande de la députée Anders. La régie donne ainsi à la régence le temps de réexaminer le projet de la 'Groupe des 10'. Le vote devrait avoir lieu la semaine prochaine afin de permettre l'application de l'index des centimes sur les augmentations de salaire en juin.

La Belgique attendra encore une semaine avant de voter sur la loi de programmation qui inclut l'index des centimes. La session du jeudi soir a été annulée à la demande de la députée Anders.

La régie donne ainsi à la régence le temps de réexaminer le projet de la 'Groupe des 10'. Le vote devrait avoir lieu la semaine prochaine afin de permettre l'application de l'index des centimes sur les augmentations de salaire en juin. Le parti CD&V, membre de la coalition, a décidé de voter en faveur de la loi de programmation, mais a également décidé de reprendre le débat dans les discussions budgétaires à venir.

La députée Nawal Farih a clairement indiqué que le parti CD&V voulait reprendre le débat dans les discussions budgétaires. Les députés de l'N-VA et de Vooruit soutiennent l'index des centimes, tandis que les députés de MR et CD&V sont plus ouverts à l'alternative proposée par les partenaires sociaux, qui consiste à réduire plus lentement les prix de l'énergie dans l'index. Les syndicats et les employeurs ont demandé un report de la discussion, mais ce report n'est pas envisagé.

La députée Nawal Farih a déclaré que le parti CD&V voulait donner à l'alternative proposée par les partenaires sociaux une chance égale. Elle a reçu des applaudissements de la part des partis d'opposition, Vlaams Belang, Groen et Anders. Le vice-premier ministre Frank Vandenbroucke a été hué par les députés d'opposition





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Belgique Loi De Programmation Index Des Centimes CD&V N-VA Vooruit MR Groupe Des 10

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