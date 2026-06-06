La Belgique au bord de la faillite : les Belges inquiets et les solutions des présidents de parti

Un sondage Cluster17 réalisé pour RTL info en mai 2026 montre que la réforme des pensions du gouvernement De Wever est critiquée par une majorité de Belges. Les solutions pour redresser les finances publiques varient selon les présidents de parti, mais la plupart s'accordent à dire que des efforts doivent être faits pour assurer l'avenir du système de retraite en Belgique.

La situation financière de la Belgique est un sujet qui inquiète les citoyens. Un sondage Cluster17 réalisé pour RTL info en mai 2026 montre que la réforme des pensions du gouvernement De Wever est critiquée par une majorité de Belges.

Selon les chiffres, seuls les électeurs du MR ont confiance en l'efficacité de cette réforme des pensions. Les solutions pour redresser les finances publiques varient selon les présidents de parti, mais la plupart s'accordent à dire que des efforts doivent être faits pour assurer l'avenir du système de retraite en Belgique. L'économiste Charlotte de Montpellier estime qu'aucun redressement durable n'est possible sans efforts, mais surtout sans relance de l'activité économique.

Les citoyens ne font pas confiance au gouvernement actuel, mais en qui ont-ils encore confiance ? Une fracture nette se dessine entre les différentes parties politiques





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgique Finances Publiques Réforme Des Pensions Gouvernement De Wever Cluster17 Sondage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorablesToute cette semaine, RTL info s’intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale « Belgique en faillite ? » Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction.

Read more »

En trois ans, deux tiers des Belges estiment avoir perdu du pouvoir d’achat : voici les plus grandes préoccupations des ménagesToute cette semaine, RTL info s’intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale « Belgique, la faillite ? » Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction.

Read more »

Les politiciens ont-ils été à la hauteur ? Pour trois Belges sur quatre, leurs décisions ont détérioré nos conditions de viesToute cette semaine, RTL info s’intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale « Belgique, la faillite ? » Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction.

Read more »

Les citoyens ne font pas confiance au gouvernement actuel… mais alors, en qui ont-ils encore confiance ? Une fracture nette se dessineToute cette semaine, RTL info s’intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale « Belgique, la faillite ? » Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction. Nous avons interrogé les Belges concernant leur confiance envers le gouvernement actuel, mais pas seulement.

Read more »