La Belgique bat l'armée britannique en rugby et vise le Rugby Europe Championship

Les Diables Noirs remportent un test-match face aux forces armées britanniques à Gloucester. Une victoire qui conforte leur classement mondial et prépare leur participation au Rugby Europe Championship 2027.

Les Diables Noirs belges se sont imposés avec une nette victoire de 28 à 53 contre l'équipe des forces armées britanniques lors d'un test-match de rugby à XV. Ce match s'est déroulé ce mercredi à Gloucester, en Angleterre, offrant une occasion idéale de consolider le statut de l'équipe nationale sur la scène internationale.

Un succès majeur à Gloucester

La performance des joueurs belges s'est illustrée dès la première période en menant 14 à 35 à la mi-temps. Cette domination précoce a permis d'établir une avance solide qui a résisté jusqu'au coup de sifflet final. Pour les supporters et l'administration sportive, cette rencontre constitue une étape importante dans la dynamique actuelle de la sélection.

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Une progression au classement mondial

Grâce à cette victoire, la Belgique se hisse à la 22e place du classement mondial de rugby. Ce résultat marque un gain d'une position par rapport au classement établi il y a dix jours. Cette progression intervient quelques jours seulement après un match disputé au stade Edmond Machtens de Molenbeek, où la Belgique s'était déjà imposée face à une équipe classée 24e mondiale.

Préparation pour la Coupe du monde 2027

Cette équipe britannique prépare activement sa participation à la Coupe du monde 2027. Les joueurs anglais sont notamment attendus pour disputer le match d'ouverture contre l'Australie. Ce derby majeur se tiendra le 1er octobre à Perth. La victoire belge contre une telle adversaire renforce donc la crédibilité des Diables Noirs en vue des échéances futures.

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Le Rugby Europe Championship 2027 au programme

La Belgique disputera à partir du mois de février le Rugby Europe Championship 2027. Les Diables Noirs accueilleront la Roumanie, classée 23e mondiale, le 6 février à 15h15. Ils recevront également la Géorgie, 13e mondiale, le 13 février à 20h00. Cette phase préliminaire marque le début d'une compétition structurante pour l'équipe nationale.

Prochains défis et calendrier détaillé

Après ces deux rencontres à domicile, l'équipe se rendra en Pologne, promue cette saison, le 20 février à 19h30. Les demi-finales du championnat sont prévues les 6 et 7 mars. La finale ainsi que les matchs de classement auront lieu le 14 mars à Bucarest en Roumanie. Ce calendrier intense mettra à l'épreuve la préparation estivale des joueurs belges.