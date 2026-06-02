Le gouvernement belge doit faire des économies à hauteur de 7 milliards d'euros d'ici la fin de la législature pour respecter les règles budgétaires de l'UE. Les contribuables belges, tels que Tatiana, ne comprennent pas pourquoi la Belgique aide financièrement l'Ukraine face à la Russie.

Le gouvernement belge doit faire des économies à hauteur de 7 milliards d'euros d'ici la fin de la législature pour respecter les règles budgétaires de l'UE.

Les contribuables belges, tels que Tatiana, ne comprennent pas pourquoi la Belgique aide financièrement l'Ukraine face à la Russie. L'économiste Geert Noels estime que l'aide à l'Ukraine ne fait pas une très grande différence et que les dépenses pour les soins de santé sont de nature très différente. Les spécialistes estiment que cette aide est nécessaire pour la stratégie, la crédibilité internationale et pour mettre un stop aux pratiques russes partout dans le monde.

Le coût d'une éventuelle victoire russe pour la Belgique est difficile à chiffrer, mais on peut imaginer un scénario extrême où une agression s'étendrait jusque chez nous et là, le coût serait total





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