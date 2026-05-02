La Belgique échoue à se qualifier pour les finales des World Relays et devra passer par les repêchages

Les équipes belges de relais 4x400 mètres mixte et 4x100 mètres mixte n’ont pas réussi à se qualifier directement pour les finales des World Relays à Gaborone. Elles devront passer par les repêchages pour espérer obtenir une place aux championnats du monde d’athlétisme de Pékin en 2027.

Les Belgian Waffles, l’équipe belge de relais 4x400 mètres mixte, n’ont pas réussi à se qualifier directement pour la finale des World Relays , qui se déroulent ce week-end à Gaborone au Botswana.

Lors de la première série, composée de Julien Watrin, Ilana Hanssens, Dylan Borlée et Camille Laus, la Belgique a terminé à la cinquième place avec un temps de 3 minutes et 15,26 secondes. Sur les 22 équipes engagées, ce chrono ne leur permet que de se classer à la 15e place, les obligeant à passer par les repêchages pour espérer obtenir une qualification pour les championnats du monde d’athlétisme de Pékin en 2027.

Pour se qualifier directement pour la finale et décrocher un billet pour les Mondiaux, il fallait finir parmi les deux premiers de la série ou réaliser l’un des deux meilleurs temps parmi les autres équipes. Malheureusement, les passages de témoin n’ont pas été favorables à la Belgique, qui a été bloquée avant son dernier relais et n’a pas pu rivaliser avec les favorites.

Les États-Unis, avec un temps de 3 minutes et 9,82 secondes, et l’Espagne (3 minutes et 9,89 secondes) ont décroché les deux premiers billets pour la finale et les Mondiaux de Pékin. Dans la deuxième série, la Jamaïque (3 minutes et 11,68 secondes) et la Pologne (3 minutes et 13 secondes) se sont imposées, tandis que dans la troisième série, la Grande-Bretagne (3 minutes et 9,69 secondes) et le Kenya (3 minutes et 9,87 secondes) ont dominé.

L’Australie (3 minutes et 10,57 secondes) et l’Italie (3 minutes et 10,60 secondes) ont été repêchées grâce à leurs temps. La finale, prévue dimanche à 16h13, offrira également six places pour les championnats du monde Ultimate, qui auront lieu à Budapest du 11 au 13 septembre prochain. La Belgique devra, quant à elle, disputer les repêchages à 14h20. Les deux premiers de chacune des deux courses de repêchage se partageront les quatre derniers tickets qualificatifs pour les Mondiaux de Pékin.

La Belgique n’a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale du relais 4x100 mètres mixte. Sixième de sa série, la deuxième des trois au programme, l’équipe belge, composée de Kobe Vleminckx, Lotte Van Lent, Antoine Snyders et Rani Vincke, a terminé en 41,62 secondes, perdant du temps lors de plusieurs passages de témoin.

L’absence de Simon Verherstraeten, le meilleur sprinteur masculin belge, blessé au mollet, ainsi que celle de Rani Rosius et Delphine Nkansa du côté féminin, a pesé sur les performances de l’équipe. Dans cette deuxième série, les États-Unis ont signé le meilleur temps en 40,36 secondes, devant l’Espagne (40,51 secondes).

La Jamaïque a établi un nouveau record du monde, homologué pour la première fois lors de ces World Relays, en courant en 39,99 secondes dans la troisième série, devant la Grande-Bretagne (40,72 secondes). Le Canada (40,07 secondes) et l’Allemagne (40,15 secondes) ont dominé la première série, tandis que les Pays-Bas (40,20 secondes) et le Nigeria (40,24 secondes) ont été repêchés grâce à leurs temps. La Belgique a signé le 17e temps sur les 23 engagés.

La finale du 4x100 mètres mixte aura lieu dimanche à 16h05, avec six tickets en jeu pour les championnats du monde Ultimate. Le repêchage pour la Belgique aura lieu à 14h02. Pour obtenir une qualification pour les Mondiaux de Pékin, il faudra se classer parmi les deux premiers





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