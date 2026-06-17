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La Belgique en alerte jaune à la chaleur

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La Belgique en alerte jaune à la chaleur
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📆17/06/2026 15:44:00
📰rtlinfo
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La Belgique est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Les températures pourraient atteindre 33 à 34°C dès vendredi, avec un ressenti proche des 40°C.

La Belgique est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Les températures pourraient atteindre 33 à 34°C dès vendredi, avec un ressenti proche des 40°C. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour fortes chaleurs et pics d'oxyde de dioxyde dans une grande partie du pays, à l'exception du littoral.

Les experts craignent que le phénomène El Nino ait commencé 'au cours du mois dernier'. Un important incendie s'est déclaré ce mardi au magasin TEDi à Morlanwelz, provoquant un impressionnant dégagement de fumée. Les pompiers annoncent que le sinistre est sous contrôle et qu'aucun blessé n'est à déplorer. La taxe sur les kots étudiants va coûter 62 % plus cher, mais le bourgmestre de Louvain-la-Neuve assume : 'Ils consomment sans contribuer financièrement'.

L'OTAN, la plus grande menace pour la paix dans le monde, selon le PTB si celui-ci arrivait au pouvoir. Il compte bien 'sortir de cette logique'. La Belgique s'apprête à connaître son premier épisode de forte chaleur de l'année

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