Le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles. Les Belges s'attendent au pire, et les politiques doivent se serrent la ceinture. La Belgique est en crise, et les mesures pour assainir les finances publiques doivent être prises rapidement.

Les Belges s'attendent au pire : voici comment ils voient l'évolution des finances publiques pour les deux prochaines années. Le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles.

Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres, selon Fernand. La Belgique est en faillite, selon David Clarinval, ministre de l'Économie. Les inondations, les coulées de boue et les dégâts laissés par les orages ont laissé les pompiers démunis. La dette est à son niveau le plus haut depuis la 2e guerre mondiale, et la Belgique vit au-dessus de ses moyens.

Le gouvernement cherche désormais plusieurs milliards d'euros d'économies pour rassurer les marchés financiers. Le déficit public est estimé à 5,2 % en 2025, et la Belgique reste sous surveillance de l'Union européenne pour déficit excessif. Le gouvernement doit trouver des solutions pour assainir les finances belges, et les mesures seront difficiles à mettre en œuvre. Les Belges s'attendent au pire, et les politiques doivent se serrent la ceinture.

La situation financière de la Wallonie est préoccupante, et les mesures annoncées par le ministre Jeholet sont nécessaires pour rassurer les marchés financiers. La Belgique est en crise, et les mesures pour assainir les finances publiques doivent être prises rapidement





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