La Belgique en guerre : la naissance du 'V de la victoire' et la résistance face à l’occupant nazi

En 1940, la Belgique est envahie par l’Allemagne nazie. Malgré la capitulation, la résistance se manifeste à travers des émissions radio et un symbole universel : le 'V de la victoire', popularisé par Victor de Laveleye et la BBC. Ce symbole devient un emblème de liberté et de détermination, dépassant les frontières belges.

Le 10 mai 1940 marque un tournant tragique pour la Belgique , alors que l’Allemagne nazie, sous la direction d’Adolf Hitler, franchit ses frontières. En seulement 18 jours, l’armée belge, malgré une résistance acharnée, est contrainte de capituler sous les ordres du roi Léopold III.

Le gouvernement belge, après un bref passage par Paris, trouve refuge à Londres, mais le lien avec la population belge reste intact. Dès le 28 septembre 1940, la BBC ouvre ses ondes pour diffuser des messages à destination des Belges restés au pays, donnant naissance à 'Ici Radio-Belgique'. Pendant près de quatre ans, cette émission quotidienne de 15 minutes, diffusée à 20h15, devient un pilier de la résistance morale.

Les auditeurs y trouvent des informations sur la guerre, mais aussi des messages d’espoir et de réconfort, alternant entre le français et le néerlandais pour toucher toute la population. Les jours pairs, les francophones sont à l’honneur, tandis que les néerlandophones prennent la relève les jours impairs. Victor de Laveleye, avocat et homme politique libéral, devient la voix francophone de cette émission.

Figure marquante de la résistance, il est connu pour son opposition farouche au communisme et au rexisme, incarné par Léon Degrelle. Le 14 janvier 1941, lors d’une de ses interventions, Victor de Laveleye lance une idée qui marquera l’histoire : la création d’un symbole de ralliement pour les patriotes belges.

'Il faut que tous les patriotes de Belgique aient un signe de ralliement, qu’ils multiplient ce signe autour d’eux, qu’en le voyant inscrit partout, ils sachent qu’ils sont une multitude', déclare-t-il. Ce symbole doit non seulement galvaniser la résistance, mais aussi semer la crainte dans les rangs de l’occupant allemand. Le choix se porte sur la lettre 'V', première lettre de 'Victoire' en français et de 'Vrijheid' ('Liberté') en flamand.

'V' signifie aussi 'Victory' en anglais, un mot qui résonne comme un espoir pour les Belges. Ce symbole, simple et universel, se propage rapidement. Les résistants en Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de la France l’adoptent, le traçant sur les murs, les affiches clandestines et les documents. La BBC renforce ce symbole en utilisant la 'Symphonie numéro 5' de Beethoven, dont les quatre premières notes correspondent au 'V' en code Morse.

La 'Campagne des V' dépasse les frontières et atteint Winston Churchill, qui en fait son emblème. Le 'V de la victoire' devient un symbole intemporel de liberté et de résistance, utilisé même aujourd’hui lors de victoires électorales, comme celles de Jacques Chirac, Richard Nixon ou Bart De Wever





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