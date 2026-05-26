Les voyageurs sont mis en garde par les Affaires étrangères, qui rappellent que chacun est responsable de son voyage. Les discussions entre la direction et les syndicats de Bpost sont terminées, et un accord est en vue.

La Belgique est en plein chaos avant les vacances. Les voyageurs sont mis en garde par les Affaires étrangères, qui rappellent que chacun est responsable de son voyage.

Mais ce n'est pas tout, car certains pays serrent la vis et prévoient de confisquer les GSM des voyageurs en voiture. Un grave accident a eu lieu en Flandre, où un train a percuté un bus scolaire, faisant deux morts. L'Ocam alerte contre l'émergence en Belgique d'un nouveau phénomène violent, qui vise à détruire la société.

Un incendie a eu lieu à Tubize, où la fumée contient de l'amiante, ce qui est dangereux pour la santé des riverains et des habitants des communes voisines. Les discussions entre la direction et les syndicats de Bpost sont terminées, et un accord est en vue. Les directeurs d'école manifestent à leur tour, avec des revendications. Le métier de déménageur subit la chaleur, mais n'est toujours pas reconnu comme métier lourd.

La police prévoit un 'marathon' d'un nouveau genre, avec un tarif adapté pour ceux qui ne sont pas en règle. Les enseignants poursuivent leur grève, bien que la volonté ne soit pas de perturber les examens. Deux enfants français ont été abandonnés sur une route au Portugal, mais ils vont retourner dans leur ville d'origine. La Belgique est en plein chaos avant les vacances, et les voyageurs sont mis en garde par les Affaires étrangères





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