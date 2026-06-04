Les experts estiment que oui, et que les impôts vont augmenter si la dette belge ne cesse pas de croître.

La Belgique est-elle prête à payer davantage d'impôts pour éviter un dérapage des finances publiques ? Les experts estiment que oui, et que les impôts vont augmenter si la dette belge ne cesse pas de croître.

Selon Marc Bourgeois, doyen de la Faculté de Droit de l'ULiège, il y a deux manières pour un État de se financer : en prélevant des impôts auprès des citoyens ou en s'endettant. Et comme l'État belge est déjà très endetté, les impôts vont augmenter. Les économistes sont unanimes : une réforme en profondeur du système fiscal est inévitable. Mais personne n'aime augmenter les impôts, et les politiciens ont-ils été à la hauteur pour résorber la dette publique ?

Un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de RTL info, et les résultats sont interpellants. Les Belges sont critiques envers l'état des finances publiques, et trois Belges sur quatre estiment que les décisions des politiciens ont détérioré leurs conditions de vie





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