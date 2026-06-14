La Belgique est confrontée à des problèmes économiques et sociaux, notamment des loyers élevés, des pratiques abusives, une baisse du recours au congé parental payé et un recul des adoptions.

La Belgique est confrontée à des loyers élevés qui entraînent des prix abusifs pour les commerçants. Certains d'entre eux ont trouvé une solution originale pour résoudre ce problème.

Dans le même temps, la loi qui facilite la vie des clients complique la tâche des petits commerçants. En outre, la Belgique pourrait devenir le premier pays au monde à fixer une limite à sa population.

De plus, une Américaine dénonce des pratiques abusives à Rome, et un accident tragique a eu lieu en Allemagne. La police lance un appel à témoins après une agression à la batte de baseball à Ostende. Donald Trump affirme que la signature d'un accord est prévue ce dimanche, mais l'Iran n'a pas encore pris sa décision finale. Un homme a été arrêté à l'aéroport pour détention d'un animal sauvage dans ses bagages.

La Belgique connaît également une baisse du recours au congé parental payé, tandis que les vacanciers de la mer du Nord sont prêts pour leur sécurité. Enfin, les adoptions sont en net recul en Belgique francophone et à l'échelle mondiale





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