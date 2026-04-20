La Belgique face au blues de Moody’s : une crédibilité budgétaire à l’épreuve

La dégradation de la note souveraine de la Belgique par l’agence Moody’s souligne une crise de confiance profonde et met sous pression une coalition gouvernementale divisée sur la trajectoire budgétaire du pays.

Loin de la douceur d'une nuit parisienne drapée de satin, la Belgique traverse actuellement une période de turbulences financières marquées par la décision froide de l'agence de notation Moody’s. Ce n’est pas le blues mélancolique d’une chanson, mais bien la réalité austère d’une rétrogradation qui vient assombrir les perspectives économiques du pays.

Moody’s, pilier parmi les trois grandes agences de notation aux côtés de Fitch et Standard and Poor’s, a envoyé un signal fort en dégradant la note souveraine de la Belgique. Pour le citoyen, cette nuance technique peut sembler abstraite, mais elle porte en elle une conséquence directe : le financement de la dette publique risque de devenir plus onéreux. Ce verdict tombe à un moment où le gouvernement fédéral, déjà fragilisé par des divisions internes, peine à s’accorder sur les mesures à adopter, notamment face à la flambée des coûts de l’énergie. La crispation entre la rigueur prônée par Bart De Wever et les velléités de dépenses soutenues par Georges-Louis Bouchez place le pays dans une situation d’équilibre précaire, exacerbée par l’œil attentif et intransigeant des marchés financiers. Pourquoi cette défiance soudaine de la part de Moody’s ? Il y a quelques mois encore, l’agence nourrissait un espoir prudent quant à la capacité de l’exécutif belge à redresser la barre budgétaire grâce à des réformes structurelles. Cependant, l’usure de la confiance est devenue manifeste. Si les réformes du marché du travail ou des pensions sont jugées positives sur le papier, elles ne suffisent pas à compenser l’incapacité flagrante du gouvernement à structurer un budget ambitieux. L’agence a été explicite dans son analyse : le processus budgétaire de fin d’année a révélé les limites de ce qui est politiquement envisageable en termes de consolidation. Cette sentence est un coup dur pour la crédibilité de la Belgique, illustrant un fossé grandissant entre les promesses de réforme et la réalité d’une gestion budgétaire sclérosée par des querelles partisanes incessantes. Pour les observateurs internationaux, la Belgique donne l’image d’un pays qui tourne en rond, incapable de transcender ses blocages pour assainir durablement ses comptes publics. Cette pression accrue pèse lourdement sur les épaules de Bart De Wever. En Flandre, les milieux patronaux, à l’instar du Voka, réclament une accélération drastique des réformes et une discipline budgétaire sans faille. De son côté, Georges-Louis Bouchez multiplie les sorties médiatiques pour justifier son positionnement, tentant de rejeter la faute sur les héritages du passé. Or, cette stratégie d’esquive est perçue comme un aveu de faiblesse par les marchés. Que ce soit par le poids des dépenses de la coalition précédente ou par les baisses de recettes induites par les réformes fiscales passées, les responsabilités sont partagées. Pourtant, Moody’s et les investisseurs sont insensibles aux joutes politiques bruxelloises. Ce qui compte, ce sont les chiffres et les actes concrets. En continuant de privilégier les discours de circonstance au détriment d’une stratégie économique cohérente et courageuse, la Belgique s’expose davantage. Le temps des explications semble révolu ; il est désormais celui des décisions douloureuses, car pour le monde de la finance, la seule monnaie qui ait réellement cours est celle de la rigueur et de la constance





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