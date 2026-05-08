La Belgique interdit les arômes dans les cigarettes électroniques : l’OMS salue cette décision historique

Le gouvernement belge a décidé d’interdire les arômes dans les cigarettes électroniques à partir de 2028, une mesure saluée par l’OMS comme une étape cruciale pour la santé publique. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les maladies non transmissibles et de protection des jeunes.

La Belgique a reçu les félicitations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) après sa décision d’interdire les arômes dans les cigarettes électroniques . Cette mesure, approuvée la semaine dernière par le gouvernement, a été proposée par le ministre de la Santé , Frank Vandenbroucke.

À partir de 2028, tous les arômes seront interdits, à l’exception de celui du tabac. Cette décision a été saluée par le directeur européen de l’OMS, Hans Kluge, qui a déclaré : « Je félicite la Belgique et son ministre Vandenbroucke pour leur leadership fort en matière de santé. Les décisions prises récemment à propos du vapotage constituent une étape importante pour la Belgique et l’OMS.

La décision s’inscrit plus largement dans les recommandations de l’OMS visant l’interdiction ou la restriction des ingrédients qui rendent le tabac et la nicotine attrayants. » Cette annonce a été faite lors de la signature de la nouvelle stratégie de coopération entre la Belgique et l’OMS, qui met l’accent sur la prévention et le traitement des maladies non transmissibles. Parmi les grands facteurs de risque ciblés figurent la nicotine et le tabac.

D’autres priorités ont également été mises en avant, notamment la santé mentale des jeunes, la préparation aux situations de crise et la lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Cette stratégie globale reflète l’engagement de la Belgique à améliorer la santé publique et à répondre aux défis sanitaires actuels. L’interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques est une mesure forte qui vise à réduire l’attrait des produits de vapotage, particulièrement chez les jeunes.

Selon les experts, les arômes sucrés ou fruités peuvent inciter les adolescents à se tourner vers ces produits, ce qui peut entraîner une dépendance à la nicotine. En limitant ces ingrédients, la Belgique espère diminuer le nombre de jeunes qui commencent à vapoter. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large en Europe, où plusieurs pays envisagent des mesures similaires pour protéger la santé publique. L’OMS a souligné que cette décision pourrait servir de modèle pour d’autres nations





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