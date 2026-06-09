Les Red Flames doivent gagner par un maximum d'écart pour terminer premières du groupe B4 des qualifications pour la Coupe du monde de football féminin 2027. Ils sont devancés par l'Écosse à la différence de buts (+18 contre +14).

La Belgique nationale doit marquer des buts contre le Luxembourg pour terminer première du groupe B4 des qualifications pour la Coupe du monde de football féminin 2027.

Les Red Flames, qui ont déjà assuré leur place en barrages, doivent maintenant conjuguer un exploit offensif face au Luxembourg à un faux pas de l'Ecosse contre Israël. La première place du groupe B4 octroie en effet un statut de tête de série pour les prochains barrages qualificatifs à la Coupe du monde.

Ces barrages impliquent douze équipes de Ligue A, douze équipes de Ligue B et huit équipes de Ligue C. Ils consisteront en deux tours de matches aller-retour, le premier en octobre et le second entre novembre et décembre. Le statut de tête de série s'annonce donc déterminant pour éviter autant que possible un gros morceau lors de ce double tour. Sept des huit pays qui en sortiront vainqueurs rejoindront la Coupe du monde 2027.

La huitième équipe, la moins bien classée lors de la phase de groupes, disputera un barrage intercontinental en février 2027. La sélectionneuse nationale Elisabet Gunnarsdottir a procédé à trois changements dans la composition des Red Flames en vue du sixième et dernier match du groupe B4 face au Luxembourg mardi soir à Esch-sur-Alzette. Par rapport à la victoire 6-0 face au même adversaire vendredi dernier à Louvain, Mariam Toloba, Luna Vanzeir et Jarne Teulings débutent sur le banc.

Isabelle Iliano, Marie Detruyer et Aurélie Reynders font leur entrée dans l'équipe. Nicky Evrard est comme d'habitude dans les buts et dispose devant elle d'une défense composée de Zenia Mertens, Janice Cayman, Amber Tysiak et Iliano. Au milieu de terrain, Detruyer est épaulée par Saar Janssen et Jill Janssens. La capitaine Tessa Wullaert, qui a inscrit un triplé vendredi, sera entourée sur les ailes par Hannah Eurlings et Reynders.

Les Red Flames doivent gagner par un maximum d'écart si elles veulent terminer premières du groupe B4. Elles sont pour l'instant devancées par l'Écosse à la différence de buts (+18 contre +14). Les Britanniques se déplacent à Budapest rencontrer Israël au même moment





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