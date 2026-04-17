La Belgique prête à rejoindre une mission de pacification dans le détroit d'Ormuz

Le Premier ministre belge Bart De Wever a annoncé que la Belgique est prête à contribuer à une mission multinationale de pacification dans le détroit d'Ormuz, une fois les conditions appropriées réunies. Cette décision intervient après une conférence à Paris avec des pays non-belligérants qui ont exprimé leur soutien à une mission neutre pour sécuriser le détroit et en demander la réouverture.

La Belgique a manifesté son intention de participer à une mission multinationale de pacification dans le détroit d'Ormuz, une zone stratégique cruciale pour la navigation internationale. Cette déclaration, émise par le Premier ministre Bart De Wever sur le réseau social LinkedIn, fait suite à une conférence réunissant des pays jugés non-belligérants, tenue à Paris. Ces nations, réunies sous l'égide du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer, ont exprimé leur soutien à une mission neutre dont l'objectif serait de sécuriser le détroit d'Ormuz et d'en garantir la pleine réouverture.

L'annonce belge intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, où des incidents récents ont mis en péril la liberté de navigation. Le gouvernement belge avait déjà pris la décision de principe de contribuer à une telle initiative, confirmant ainsi sa volonté d'agir pour la stabilité régionale et la sécurité des routes maritimes. Au cours de ses échanges virtuels, le Premier ministre De Wever a réaffirmé avec force cet engagement. Il a souligné l'importance de cette initiative pour un pays doté d'une marine, comme la Belgique, qui accorde une grande importance à la libre circulation des navires.

« En tant que nation maritime, nous soutenons pleinement cette initiative », a-t-il déclaré, marquant ainsi la position belge au sein de cette coalition internationale. Bart De Wever a par ailleurs salué les efforts diplomatiques en cours, notamment les négociations entre les États-Unis et l'Iran, qu'il considère comme une étape primordiale vers une désescalade des tensions. Il a précisé que la participation belge ne serait effective qu'une fois que les « conditions appropriées seront réunies », suggérant une approche prudente et conditionnelle à cette implication.

Bien que la nature exacte de la contribution belge n'ait pas été détaillée par le Premier ministre, il est connu que les forces armées belges disposent de compétences reconnues dans le domaine du déminage maritime, une capacité qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans un environnement potentiellement miné ou à risque. La conférence de Paris a mis en lumière la convergence des vues entre plusieurs nations désireuses de trouver une solution pacifique et diplomatique à la crise du détroit d'Ormuz.

L'accent a été mis sur la nécessité d'une action coordonnée et neutre afin de rétablir la confiance et de garantir que ce passage maritime vital reste ouvert à tous les navires, indépendamment de leur nationalité ou de leur cargaison. Les pays participants ont reconnu la fragilité de la situation et la nécessité d'agir collectivement pour éviter une escalade qui pourrait avoir des répercussions économiques et géopolitiques mondiales. L'annonce de la Belgique s'inscrit dans cette logique de coopération internationale, visant à apporter une réponse concrète aux défis sécuritaires posés par la situation dans le Golfe Persique.

Cette démarche souligne également le rôle actif que la Belgique entend jouer sur la scène internationale pour la promotion de la paix et de la sécurité, en particulier dans les zones où la liberté de navigation est menacée, un principe fondamental du droit maritime international et un enjeu économique majeur pour le commerce mondial. La Belgique réaffirme ainsi son engagement envers les principes du multilatéralisme et de la coopération pour la résolution des crises internationales.





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