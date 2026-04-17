La Belgique renforce sa politique migratoire : une mission de dissuasion en République Démocratique du Congo

La ministre belge de l'Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt, s'est rendue en République Démocratique du Congo pour une mission de dissuasion face à la hausse des demandes d'asile. L'objectif est de rappeler que le système d'asile est destiné aux personnes fuyant la guerre ou la persécution, et non celles recherchant une amélioration économique.

La Belgique a pris une position ferme sur sa politique d'asile, réaffirmant que son système n'est pas conçu pour les personnes cherchant une meilleure vie pour des raisons purement économiques. C'est avec ce message clair que la ministre de l'Asile et de la Migration , Anneleen Van Bossuyt, s'est rendue en République Démocratique du Congo cette semaine. Cette démarche intervient dans un contexte de doublement des demandes d'asile émanant de ressortissants congolais ces deux dernières années.

La ministre Van Bossuyt est déterminée à utiliser « tous les moyens » à sa disposition pour inverser cette tendance préoccupante. En 2023, près de 1 250 Congolais avaient déposé une demande d'asile en Belgique. Ce chiffre a grimpé à 2 500 l'année suivante, un nombre jugé excessif par la ministre. C'est la raison pour laquelle elle a entrepris une « mission de dissuasion » au Congo. Durant son séjour, la ministre s'est entretenue avec la presse locale et des responsables politiques, allant jusqu'à rencontrer le président Tshisekedi. « Je ne suis pas allée dire que les Congolais ne sont pas les bienvenus en Belgique », a précisé Mme Van Bossuyt dans l'émission Terzake, clarifiant l'objectif de sa visite. « Je suis surtout allée dire que l'asile n'est pas destiné aux personnes qui cherchent une meilleure vie pour des raisons économiques. L'asile est pour les personnes qui fuient la guerre ou la persécution personnelle. » La ministre dénonce les abus récurrents dans les procédures d'asile, soulignant que « le Congo figure dans le top 3 des pays pour le nombre de demandes d'asile dans notre pays, alors que seulement 14 % obtiennent effectivement une protection. Il faut mettre fin à ces abus afin que nous puissions aider ceux qui en ont réellement besoin. » Selon Mme Van Bossuyt, les interlocuteurs congolais ont fait preuve de compréhension face à son message. « Ils ont effectivement compris. Je pense qu'il est avant tout important de diffuser les bonnes informations. J'ai également souligné qu'ils peuvent venir en Belgique par d'autres procédures légales. Par exemple, avec un visa de court séjour pour rendre visite à de la famille ou pour un voyage d'affaires. » Ce n'est pas la première fois que Mme Van Bossuyt mène une telle initiative. Elle a rappelé avoir déjà entrepris une mission de dissuasion en Moldavie au printemps 2025, qui avait conduit à une diminution de près de moitié des chiffres concernés. Quant à savoir quand la mission en République Démocratique du Congo sera considérée comme un succès, la ministre a indiqué : « Nous avons vu une doublement des chiffres en deux ans. Si les chiffres ne continuent pas d'augmenter, nous pourrons dire que cela a fonctionné. » Mme Van Bossuyt a fermement réaffirmé sa volonté d'engager « tous les moyens » nécessaires pour atteindre cet objectif, démontrant ainsi l'importance stratégique de cette politique pour l'avenir du système d'asile belge. La démarche vise à rétablir un équilibre, assurant que les ressources et l'attention soient dirigées vers ceux qui fuient réellement le danger et la persécution, tout en rappelant les voies légales alternatives pour ceux qui souhaitent se rendre en Belgique pour d'autres motifs. Cette approche proactive et informative est essentielle pour une gestion efficace et humaine des flux migratoires. La ministre a insisté sur la nécessité d'une communication claire et précise pour éviter les malentendus et les fausses attentes, précisant que les canaux légaux pour l'immigration économique existent et doivent être empruntés par ceux qui remplissent les conditions. L'engagement du gouvernement belge à réformer et à optimiser son système d'asile est donc manifeste, avec une volonté de coopérer avec les pays d'origine pour une meilleure compréhension des enjeux migratoires. La mission en République Démocratique du Congo n'est qu'une étape dans cette stratégie globale, qui devrait s'étendre à d'autres pays si nécessaire. L'objectif ultime est de garantir l'intégrité du droit d'asile tout en maintenant une politique migratoire réaliste et contrôlée





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