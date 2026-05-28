La Belgique a demandé des explications au représentant de la Russie après l'appel du ministère russe des Affaires étrangères pour que les diplomates quittent Kiev. La Belgique reste à Kiev et ne se laisse pas intimider.

La Belgique a demandé des explications au représentant de la Russie après l'appel du ministère russe des Affaires étrangères pour que les diplomates quittent Kiev , déclare le ministre Prévot.

La Belgique reste à Kiev et ne se laisse pas intimider. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent aujourd'hui à Chypre pour examiner si l'UE doit négocier avec la Russie. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, est présent et a un objectif clair, selon lui dans l'émission de radio Ochtend.

'Maintenant que les États-Unis ont suspendu leur rôle dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, l'UE doit jouer un rôle plus dirigeant dans le processus de négociation. Nous devons nous assurer que personne ne décide de notre sécurité au-dessus de nos têtes.

' La normalisation des relations avec la Russie n'est pas à l'ordre du jour, selon Prévot. 'Actuellement, il n'y a pas de signaux indiquant que Poutine veut mettre fin à la guerre ou même négocier de manière équitable. ' Il est donc important de maintenir la pression sur la Russie, mais 'il faut maintenir le dialogue avec la Russie'. 'Peut-être pouvons-nous même désigner un négociateur politique à un niveau élevé', dit-il.

Il n'a pas encore révélé qui pourrait être désigné. Certaines personnes ont été mentionnées, notamment l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel ou le président finlandais Alexander Stubb. La Belgique a demandé des explications au représentant de la Russie en Belgique après l'appel du ministère russe des Affaires étrangères pour que les diplomates et les étrangers quittent Kiev. Cet appel a été fait après une attaque massive de la Russie contre la capitale ukrainienne le week-end dernier.

'Les ambassades menacent, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'intimidation', écrit le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, sur X. 'La Belgique n'ira nulle part. Nous restons à Kiev. Nous soutenons l'Ukraine. Et nous ne nous laisserons pas intimider.

' Le président russe, Vladimir Poutine, a signé une loi permettant de supprimer les dettes financières des soldats qui combattent en Ukraine. Selon la nouvelle loi, les recrues et leurs familles peuvent voir jusqu'à 10 millions de roubles (environ 120 000 euros) d' dettes supprimées. Cela s'applique aux soldats qui signent un contrat de plus d'un an avec l'armée russe à partir du 1er mai. Les soldats doivent être actifs au front en Ukraine.

La Russie tente de recruter des soldats pour la guerre en Ukraine en leur offrant de hautes salaires et des avantages sociaux supplémentaires. Cela vise à éviter une grande mobilisation. La nuit dernière, la Russie a attaqué plusieurs villes en Ukraine avec des missiles balistiques et des drones. Douze personnes ont été blessées dans l'explosion de Kramatorsk.

La capitale Kiev a été épargnée, mais les habitants se préparent à une attaque massive. Les habitants de Kiev prennent sérieusement la recommandation de quitter la ville faite par la Russie après l'attaque mortelle du week-end dernier, selon le correspondant Arnaud De Decker de la ville.

'Même pour les habitants de Kiev, qui sont désormais habitués à la guerre depuis quatre ans, ces scènes dans le centre-ville sont encore exceptionnelles et choquantes', dit De Decker. 'Cela fait donc une grande impression. Que l'on s'attende à une nouvelle attaque, c'est une éventualité très probable.

' 'Cette menace permanente oblige également les ambassades étrangères et les organisations à revoir leurs mesures de sécurité, même si pour l'instant, il n'y a pas de grande évacuation. ' Une attaque aérienne lourde de la Russie a fait un mort et 15 blessés dans l'est et le sud de l'Ukraine. L'infrastructure de la ville d'Odessa a été endommagée, selon le gouverneur militaire de la ville, Serhi Lysak, via le service Telegram.

Dans la ville est de Kramatorsk, 12 personnes ont été blessées dans une attaque avec des grenades.

'L'un des blessés est un garçon de 8 ans', a déclaré le gouverneur de la région, Vadym Filashkin, via Telegram. Selon les autorités locales, c'était la troisième grande attaque de la ville de la journée. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé les États-Unis à évacuer leur ambassade de la capitale ukrainienne, Kiev. Il a fait une communication téléphonique avec son homologue américain, Marco Rubio, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère avait précédemment publié un avertissement : 'Nous avertissons les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, de la nécessité de quitter la ville dès que possible.

' La Russie appelle les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter la capitale ukrainienne, Kiev, car il y aurait de nouvelles attaques russes. 'Les attaques viseront les centres décisionnels' et les 'entreprises du complexe militaro-industriel', indique l'annonce du ministère russe des Affaires étrangères





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgique Russie Kiev Ukraine Guerre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Russie menace d'une escalade dans ses attaques sur l'UkraineLa Russie menace d'une escalade dans ses attaques sur l'Ukraine après une frappe ukrainienne qui a tué 21 personnes dans un lycée en territoire occupé. Les États-Unis sont prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Read more »

Nouveau rebondissement dans les affaires judiciaires embarrassant la gauche espagnoleDe nouvelles révélations impliquent des figures proches du gouvernement espagnol dans des affaires de trafic d'influence et de corruption, aggravant les difficultés politiques du Parti socialiste.

Read more »

LIVE 'België gaat nergens heen': Prévot eist uitleg van ambassadeur Rusland na oproep Kiev te verlatenLIVE Volg alle updates over de oorlog in Oekraïne in deze liveblog.

Read more »

Le ministre Prévot convoque l’ambassadeur de Russie après l’appel au départ des diplomates de Kiev'L’annonce de la Russie appelant le personnel diplomatique et les ressortissants étrangers à quitter Kyiv avant des...

Read more »