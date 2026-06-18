La Belgique s'incline de peu face au Brésil en Ligue des Nations de volley féminin

Malgré une défaite serrée contre le Brésil (3 sets à 2), l'équipe belge de volley féminin remporte un point précieux et gagne en confiance pour son objectif de maintien dans la compétition.

La sélection belge de volley féminin a connu une issue frustrante mais encourageante lors de sa récente confrontation face au Brésil dans le cadre de la Ligue des Nations.

Après avoir perdu le premier set sur le score de 25-20, les Belges ont démontré une belle combativité en remportant les deux sets suivants avec les scores de 22-25 et 23-25. Cette remontée a été portée par des performances individuelles remarquables, notamment de Pauline Martin, qui a inscrit 22 points, et de Tea Radovic, qui a ajouté 18 points à l'équipe.

Cependant, le Brésil, montrant toute son expérience, a su réagir en gagnant la quatrième manche 25-22 avant de s'imposer dans le set décisif sur le score de 15-13. Ce résultat laisse la Belgique avec un point supplémentaire au classement, lui permettant de passer de la 12e à la 11e place, tandis que le Brésil conserve sa position de leader avec 16 points





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