La Belgique se passe de son barbecue préféré

La Belgique est en train de se passer de son barbecue préféré. Un outil de cuisine révolutionnaire est en train de détrôner le classique barbecue.

La Belgique est en train de se passer de son barbecue préféré. Un outil de cuisine révolutionnaire est en train de détrôner le classique barbecue.

Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'éducation ? Les examens de fin d'année sont en péril, et les élèves sont inquiets. La ministre de l'Enseignement et de l'Éducation en Fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny, a été invitée dans l'émission Face à Buxant pour éclairer la situation. Mais ce n'est pas tout, la Belgique est également touchée par l'épidémie d'Ebola.

Un patient hospitalisé aux Pays-Bas en raison d'une suspicion d'Ebola n'est finalement pas porteur du virus, ont annoncé les autorités sanitaires néerlandaises samedi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde des malades de longue durée ? Les trois mesures de Frank Vandenbroucke malgré des médecins-conseils 'déjà en sous-effectifs'. Et enfin, un septuagénaire arrêté samedi pour avoir exhibé ses parties intimes dans un parc aquatique : il est déjà connu pour des faits de pédocriminalité.

Les victimes de Paolo Falzone redoutent... la fin du procès : vont-ils pouvoir retrouver une vie normale ? Une experte donne des conseils





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