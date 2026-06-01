Une enquête de De Stemming révèle une perception négative croissante des États-Unis chez les Vlamings face à la Chine. Le texte analyse les causes, l'historique et les conséquences d'énonciation sur la relation transatlantique.

Dans la récente enquête réalisée par De Stemming, les Vlamings ont présenté un étonnant retournement d'attitude envers leurs anciens alliés. Un nombre surprenant de 52% des répondants considèrent aux États-Unis un adversaire plutôt qu'un partenaire, tandis que 44% les perçoivent comme une menace, voire un rival.

Ce résultat lève un questionnement profond sur la perception de la sécurité et de l'engagement des États-Unis dans la région, surtout quand on le compare à l'image plus favorable qu'un pays à régime à parti unique semble tenir dans la région. À tort ou à raison, ces chiffres suggèrent un réel changement de sentiment vis-à-vis de l'alliance transatlantique.

Dans ce texte, nous analyserons les points déterminants de cette enquête, en mettant l'accent sur les éléments contextuels et les conséquences sur l'esprit des citoyens flamands. Nous tenterons également d'interroger les implications géopolitiques plus larges d'une dérive possible de l'alliance et l'horizon d'une coopération plus prudente avec des acteurs comme la Chine, qui apparaît déjà incrusté dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Premièrement, l'enquête, prise en mars 2024, apparaît influencée par des événements récents mais enracinée dans un climat de méfiance durable. Si l'on observe plus tôt, l'implication de Donald Trump dans la politique extérieure a réanimé la crainte que des accords soignés soient remis en question. Le ministre de la défense et l'appui aux alliances sont acteurs de ce déséquilibre. Mais l'animosité envers l'OTAN ne se limite pas au comportement de ce président.

Sur le long terme, la remise en cause d'une certaine continuité dans les relations transatlantiques crée un sentiment d'incertitude à l'égard du soutien militaire. Malgré une grande partie des citoyens qui souhaitent rester dans l'OTAN, les Vlamings expriment une anxiété croissante quant à la fiabilité de leurs partenaires. Ensuite, la montée de la perception de la Chine comme acteur fiable tient trois raisons majeures.

La continuité de sa politique, incarnée par une quiétude historique dans l'élaboration de plans verts et économiques, rassure les Européens. La présence dominante de la Chine dans l'industrie des énergies renouvelables et la vente de technologies vertes est un argument incontestable.

Enfin, la réputation de tenir les promesses et les engagements est renforcée à l'ampleur de son influence dans les chaînes d'approvisionnement. La combinaison de ces facteurs crée chez les fidèles neurocopes un sens de confiance plus important envers la Chine.

Enfin, revoir le concept d'alliance stratégique n'est pas une simple démarche de sécurité, mais d'ajustement d'une logique interne aux États. Les Vlamings, qui vivent en Belgique et agrègent des réalités où la nation voit son extrémité expérimentée à montées et reculs. Puis qu'ils ont toujours recon nommé la collaboration





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