La Belgique vit-elle au-dessus de ses moyens ?

Le ministre fédéral de l'Économie, David Clarinval, a alerté sur la situation économique de la Belgique en tant qu'invité de Martin Buxant sur bel RTL. La dette belge atteint son niveau le plus haut depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Le ministre fédéral de l' Économie , David Clarinval, a alerté sur la situation économique de la Belgique en tant qu'invité de Martin Buxant sur bel RTL.

La dette belge atteint son niveau le plus haut depuis la fin de la seconde guerre mondiale. David Clarinval a assuré que 'nous ne sommes pas en faillite' mais a également reconnu que 'des agences de notations ont dégradé la note de la Belgique'. Pour expliquer les dépenses gigantesques de notre pays, le ministre a avancé plusieurs exemples concrets : 'Les soins de santé en 2019 c'était 26 milliards, si on ne fait rien ce sera 49 milliards en 2029.

En pensions, on avait 48 milliards de dépenses en 2019, ce sera presque 80 milliards en 2029.

' Le ministre a également souligné que 'les frais notamment en sécurité sociale explosent' et que 'il y a des raisons objectives' à cette situation, notamment le vieillissement de la population et la croissance relativement faible





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