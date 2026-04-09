La buse de Dinant : Menace d'abattage et nouvelles controverses

La ministre régionale de la Nature évoque la possibilité d'abattre la buse de Dinant en raison de son comportement déviant, suite à une série d'incidents. Une rumeur de capture par un particulier ajoute au mystère, tandis que l'enquête sur le vol de l'oiseau est toujours en cours.

La polémique autour de la buse de Dinant prend une nouvelle tournure. Jeudi, en commission du parlement wallon, la ministre régionale de la Nature, Anne-Catherine Dalcq , a soulevé la possibilité d'abattre l'oiseau de proie en raison de son comportement jugé déviant. Cette déclaration fait suite à une série d'incidents impliquant l'animal, notamment une agression présumée sur une jeune fille, et met en lumière les défis posés par la gestion de la faune sauvage en milieu urbain.

Parallèlement à cette annonce, l'affaire connaît un nouveau rebondissement qui ajoute de la complexité à l'intrigue. Une rumeur circulant sur les réseaux sociaux évoque la capture de la buse par un particulier. Cependant, l'internaute à l'origine de ces affirmations a démenti avoir attrapé l'oiseau, bien qu'il ait tenté de le localiser pendant plusieurs jours sans succès. Cette confusion concernant l'emplacement actuel de la buse alimente l'incertitude et la spéculation, rendant la situation encore plus délicate pour les autorités compétentes. L'affaire soulève des questions importantes sur la responsabilité des individus et les mesures à prendre pour assurer la sécurité publique tout en protégeant la faune sauvage. \Les informations concernant le sort actuel de la buse restent floues. Plusieurs hypothèses circulent, certaines sources suggérant que l'oiseau pourrait être en sécurité et hors de la région, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été émise. Le bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de confirmer ces informations, tout en précisant que la buse n'avait plus été aperçue dans la commune depuis plusieurs jours. Cette absence prolongée de l'oiseau ajoute au mystère et renforce l'inquiétude quant à son sort. La ministre Dalcq a clairement indiqué que l'abattage de la buse pourrait être envisagé pour des raisons de sécurité publique, soulignant que cette mesure serait potentiellement la conséquence d'actes illégaux et irresponsables d'individus. « Une jeune fille a été blessée par la faute d'individus qui ont agi illégalement et sans discernement. Vu le comportement déviant de l’animal, la situation pourrait nécessiter de l’abattre pour des raisons de sécurité publique. Ce qui aurait été évité s’ils n’avaient pas agi de la sorte », a-t-elle expliqué. Cette déclaration met en lumière le dilemme auquel sont confrontées les autorités : concilier la protection de la faune avec la sécurité des citoyens. L'utilisation d'une telle mesure est en général considérée comme une solution de dernier recours, mais la gravité des circonstances semble la rendre envisageable.\Il est important de rappeler les événements précédents qui ont mené à cette situation complexe. Le mois dernier, la buse, qui avait été impliquée dans des agressions contre des passants à Dinant, avait été capturée par le DNF (Département de la Nature et des Forêts). Elle avait ensuite été transférée au Creaves de Namur, un centre de soins pour les animaux sauvages recueillis par l'homme, où elle était censée rester pendant plusieurs mois avant d'être éventuellement relâchée dans la nature. Cependant, l'oiseau a été volé quelques jours plus tard, ce qui a déclenché une enquête qui est toujours en cours. Ce vol a exacerbé la situation et a contribué à la nécessité de prendre des mesures drastiques. L'enquête en cours visera à déterminer les circonstances du vol et à identifier les responsables. Par ailleurs, elle tentera de localiser l'animal et d'évaluer son état de santé. La combinaison de ces facteurs – le comportement potentiellement dangereux de la buse, le vol et la disparition – a créé une situation d'urgence qui exige une réponse coordonnée de la part des autorités compétentes





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