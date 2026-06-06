La carrière de Odjidja, un parcours de 15 ans en Belgique et à l'étranger

Odjidja, un joueur belge expérimenté, a entamé sa carrière professionnelle avec les Mauve et Blanc avant de connaître de nombreuses expériences à l'étranger. Il a évolué dans des clubs comme Norwich City, le Legia Varsovie et l'Olympiakos avant de revenir en Belgique pour évoluer dans son club formateur, La Gantoise.

Le milieu de terrain belge Odjidja a entamé sa carrière professionnelle avec les Mauve et Blanc avant de rejoindre Hambourg en 2008. Après une année compliquée en Allemagne, il est rentré en Belgique, plus précisément au Club Bruges où il a évolué entre 2009 et 2014.

Odjidja a ensuite connu de nouvelles expériences à l'étranger dans des clubs comme Norwich City, le Legia Varsovie et l'Olympiakos, puis est revenu en Jupiler Pro League à l'été 2018 pour un passage de cinq saisons dans son club formateur, La Gantoise. Avec les Buffalos, il a remporté la Coupe de Belgique en 2022. Le milieu a encore évolué une saison en Croatie avec l'Hajduk Split, avant de connaître une année sans compétition.

Cette saison, Odjidja a disputé 23 rencontres sous les couleurs d'Alost Lede, qui a obtenu la promotion en deuxième division amateure VV (le quatrième niveau national) via les barrages





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