La carte des logements sûrs et abordables de Mons

L'association Infor Jeunes Mons a créé une carte pour aider les jeunes à trouver des logements sûrs et abordables dans la ville de Mons. La carte montre les arrêtés d'inhabitabilité datant de plus de dix ans, mais aussi les lieux qui ont pris feu il y a longtemps et qui ne sont pas encore rénovés.

L'association Infor Jeunes Mons a créé une carte pour aider les jeunes à trouver des logements sûrs et abordables dans la ville de Mons . La carte montre les arrêtés d'inhabitabilité datant de plus de dix ans, mais aussi les lieux qui ont pris feu il y a longtemps et qui ne sont pas encore rénovés.

Clément Hubert, informateur jeunesse, explique que la demande de logements est trop importante par rapport au nombre d'offres, et que des jeunes, mal informés, tombent dans des pièges. Il donne l'exemple de deux jeunes, Flora et Lynn, qui sont coincées dans une colocation problématique. Elles ont loué le logement sans le voir avant et se sont retrouvées avec un logement sale et en mauvais état.

Elles espèrent pouvoir quitter leur colocation et récupérer leur caution grâce à l'aide de l'association Infor Jeunes





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