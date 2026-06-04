La cathédrale de Liège reconstituée par IA

Thierry Lechanteur a utilisé des outils numériques pour reconstituer la cathédrale de Liège, qui existait à l'origine à l'emplacement actuel de la place Saint-Lambert. Il a également reconstitué l'exposition universelle de Liège de 1905 à partir de cartes postales d'époque.

Ensuite, on passe à travers des groupes de personnes. On fait un tour du clocher. On passe dans le marché. On voit l'intérieur de la cathédrale.

C'est un Liège médiéval, un liège rêvé. Tout a été reconstruit par IA. Je reprends des gravures d'époque. Je les intègre dans une première intelligence artificielle puis dans une deuxième qui va animer les nouvelles images.

Peu de gens, quand ils marchent Place Saint-Lambert savent qu'une cathédrale existait à cet endroit-là. Je me suis dit que c'est une bonne occasion de faire revivre ce passé trop souvent oublié. Une vidéo de la cathédrale disparue, reconstituée par outils numériques était déjà sortie il y a douze ans. Celle-ci bénéficie des progrès de l'IA.

La représentation de l'édifice disparu est beaucoup plus détaillée. Thierry Lechanteur a aussi reconstitué l'exposition universelle de Liège de 1905, à partir de cartes postales d'époque. Vous y découvrirez, comme un visiteur de l'époque, le pont de Fragnée, construit pour l'occasion, et l'entrée monumentale de l'expo, un bâtiment de style éclectique 1900, aujourd'hui démoli. L'artiste a intégré à ses images des personnages animés.

Et il a choisi une musique de Ravel, qui est venu à Liège cette année-là nous assure-t-il. Ses vidéos sont des évocations, pas des représentations exactes jusqu'au dernier détail. Ses productions sont visibles sur sa page Facebook et sur YouTub





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cathédrale De Liège IA Reconstitution Numérique Exposition Universelle De Liège 1905 Cartes Postales D'époque

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La fin de la communauté des jésuites au collège Saint-ServaisLe départ à la retraite du dernier jésuite au collège Saint-Servais marque la fin de la communauté des jésuites dans l'établissement, faute de relève au sein de la congrégation.

Read more »

Déploiement du bus bi‑articulé électrique "tribus" sur la ligne BUSWAY B2 à LiègeLETEC lance le premier bus bi‑articulé électrique du réseau, 24,7 m de long, 150 places, premières mises en service sur la ligne B2 dès la fin du chantier du dépôt de Tilleur, avec formation du personnel et plans d'extension à la ligne B1.

Read more »

Une femme non religieuse nommée préfète d'un dicastère du Saint-SiègeLe pape François poursuit sa réforme de la Curie romaine en nommant pour la première fois une femme non religieuse à la tête d'un dicastère du Vatican. Cette nomination intervient après d'autres premières historiques pour les femmes au sein de l'Église catholique.

Read more »

Évasion spectaculaire à Liège : l'affaire se termine par une relaxe grâce à une nouvelle loiUn détenu s'était évadé d'un véhicule de police en Belgique, les pieds nus et menottés. L'affaire a suivi un parcours judiciaire complexe, avec une relaxe prononcée suite à un changement législatif.

Read more »