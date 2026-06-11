La CGSP réagit aux propos de la ministre Jacqueline Galant sur le statut des fonctionnaires en Wallonie

La CGSP, la Confédération générale des syndicats professionnels, a réagi aux propos de la ministre Jacqueline Galant, qui souhaite réformer le statut des fonctionnaires en Wallonie. La ministre a déclaré que le statut de « fonctionnaire à vie » était un frein pour les contractuels et qu’il était temps de mettre un terme à ce statut. La CGSP juge ces propos comme « vrai mais anormal » et a exprimé son inquiétude quant à la mise en place de telles réformes.

La CGSP réagit aux propos de la ministre Jacqueline Galant, qui souhaite réformer le statut des fonctionnaires en Wallonie, jugeant leur emploi à vie comme un frein pour les contractuels.

Invité de Martin Buxant à 7h40 mercredi 10 juin, la ministre wallonne de la Fonction publique a indiqué qu’elle voulait mettre un terme au statut de « fonctionnaire à vie ». Elle a déclaré que ce statut était « un plafond de verre », que ça empêchait aux non-nommés d’accéder à des fonctions. Une déclaration qui a fait réagir la CGSP ce jeudi 11 juin.

Stéphane Jaumonet, secrétaire général à la CGSP ministères, a répondu aux questions de Benjamin Maréchal sur bel RTL.

« C’est vrai mais anormal », lance-t-il. « Normalement, il ne devrait pas y avoir de contractuels ou peu de contractuels dans la fonction publique. La loi prévoit que la norme, c’est le statut. » Le secrétaire général précise que la loi prévoit un recrutement statutaire.

« On a engagé des contractuels parce qu’il n’y avait pas assez de statutaires qui étaient disponibles dans les autres niveaux de pouvoir », précise-t-il. Il confirme : « Un fonctionnaire, c’est à vie. Ça veut dire que même pensionné, il peut perdre sa pension de la fonction publique parce qu’il ferait quelque chose qui est contraire à l’État. Un fonctionnaire travaille jusqu’à l’âge de la pension.

Ensuite, il y a ce qu’on appelle une démission honorable. » Selon Stéphane Jaumonet, il faudrait plus de fonctionnaires dans la fonction publique car « les fonctionnaires permettent d’appliquer la loi au quotidien. »Selon lui, « le débat est mal posé » par Jacqueline Galant.

« Ce que la ministre fait, c’est un retournement de la norme », affirme-t-il. « Elle nous dit que les contractuels n’ont pas les mêmes droits. Mais les contractuels ont une clause résolutoire dans leur contrat. Et cette clause dit qu’ils sont là dans l’attente du recrutement d’un statutaire.





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