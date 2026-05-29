Les températures critiques varient de 29 à 32 °C et les travailleurs sont marqués par le réchauffement. Cela affecte leur capacité de concentration, leur productivité et donc les entreprises dans leur fonctionnement quotidien.

La chaleur au travail : un problème croissant pour la productivité et la sécurité des travailleurs . Les études montrent que les températures critiques varient de 29 à 32 °C et que les travailleurs sont marqués par le réchauffement.

Cela affecte leur capacité de concentration, leur productivité et donc les entreprises dans leur fonctionnement quotidien. Les chercheurs ont relevé que la chaleur n'a pas seulement un impact sur la productivité, mais compromet aussi la sécurité des travailleurs.

Le risque au travail augmente en période de chaleur et on observe des impacts sur des préjudices comme des lacérations, etc. Les chiffres importants à prendre en compte pour les entreprises sont les épisodes de chaleur prolongée qui sont amenés à se répéter plus fréquemment et plus chaudement encore dans les années à venir à cause du réchauffement climatique





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chaleur Au Travail Productivité Sécurité Des Travailleurs Réchauffement Climatique Températures Critiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tubize : pompiers et protection civile traquent les derniers foyers, les voisins attendent de regagner leur maisonLa journée a encore été longue pour la vingtaines pompiers et d'agents de la Protection civile sur le site de...

Read more »

Les chevaux dans les festivités folkloriques : un sujet de débat en BelgiqueLes associations de défense animale demandent que les chevaux ne soient plus utilisés lors de festivités folkloriques, estimant que ces festivités ne correspondent pas aux besoins de l'animal.

Read more »

Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle transforment les rites du deuilLes réseaux sociaux et l'intelligence artificielle changent la façon dont on vit le deuil, permettant de partager la perte, d'honorer la mémoire des disparus et de gérer leur héritage numérique.

Read more »

Actualités en françaisUn ensemble de nouvelles et d'actualités en français, regroupant des sujets tels que la route, les attaques, les enquêtes, les études, les changements, les procès, les opinions, les réformes, etc.

Read more »