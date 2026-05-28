Un vote très attendu, aux conséquences concrètes pour les finances publiques et pour les futurs pensionnés.

La Chambre doit se prononcer ce soir sur la loi-programme et la réforme des pensions . Un vote très attendu, aux conséquences concrètes pour les finances publiques et pour les futurs pensionnés.

Après de longs débats à la Chambre, les députés doivent voter ce soir, voire dans la nuit, deux textes majeurs pour le gouvernement fédéral : la loi-programme et la réforme des pensions. Initialement, le vote sur les pensions était attendu la semaine prochaine. Mais le retrait d'un amendement par la majorité a accéléré le calendrier, permettant au texte final d'être soumis plus tôt au Parlement. L'enjeu est important, à la fois sur le plan politique et budgétaire.

La réforme des pensions marque une étape sensible pour l'exécutif. Elle prévoit notamment l'entrée en vigueur du malus pension au 1er janvier 2027. Le dispositif s'accompagne d'un durcissement des règles sur le nombre de jours travaillés par an pour éviter une pénalisation. Pour le gouvernement, il s'agit d'un levier de maîtrise des dépenses.

Pour ses détracteurs, la mesure touche directement aux conditions de départ à la pension anticipée et risque de nourrir encore le débat dans les prochains mois. Autre texte central de la soirée : la loi-programme, attendue depuis de longs mois. Elle devait initialement être adoptée à la fin de l'année dernière, mais le gouvernement a d'abord pris du retard dans la préparation des textes.

Ensuite, les débats parlementaires se sont étirés, avec plusieurs amendements et des renvois devant le Conseil d'Etat. Selon les explications données à la Chambre, ces demandes de modification ne devaient de toute façon pas être retenues. Le vote de cette nuit ne devrait donc plus changer le contenu du texte.

Parmi les mesures prévues figurent le double saut d'index partiel, qui doit entrer en application dès le mois de juin, ainsi que l'augmentation des accises sur le gaz au 1er juillet. Le retard pris dans l'adoption de la loi-programme n'est pas sans conséquence, car il reporte l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions et réduit les économies attendues.

Georges-Louis Bouchez, président du MR et député, l'a résumé ainsi : Le fait que ça prenne du temps c'est une perte de 10 à 20 millions d'euros tous les mois pour la Belgique, donc pour les contribuables. Dans les rangs de l'opposition, le ton est différent. Sophie Merckx, députée fédérale, reconnaît la tentative de blocage parlementaire, tout en assurant que la bataille ne s'arrêtera pas avec le vote de cette nuit.

C'est vrai qu'avec l'opposition aussi nous avons essayé de mener le combat aussi ici au Parlement pour essayer de bloquer cette loi, indique-t-elle. Mais aujourd'hui effectivement elle va passer mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Ce scrutin apparaît donc comme un moment charnière pour la majorité. Il doit lui permettre de faire avancer deux dossiers structurants, malgré des semaines de reports et d'affrontements parlementaires.

Mais l'adoption attendue ce soir ne mettra pas fin aux tensions politiques. Entre impact budgétaire, pouvoir d'achat, coût de l'énergie et réforme des pensions, les effets concrets de ces mesures continueront d'alimenter le débat bien au-delà de cette séance nocturne





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