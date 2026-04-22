La Chine : un géant discret dans les tensions au Moyen-Orient

Alors que les États-Unis et l'Iran négocient via le Pakistan, la Chine reste étonnamment silencieuse. Analyse des raisons de ce retrait et des implications pour la géopolitique mondiale.

La Chine , bien qu'ayant initialement soutenu les appels au cessez-le-feu aux côtés du Pakistan fin mars, semble adopter une position discrète voire absente dans les négociations en cours entre les États-Unis et l' Iran , qui se déroulent sur le sol pakistanais.

Selon Marc Julienne, expert en géopolitique asiatique, Pékin ne se prononce pas officiellement et son implication dans le processus de paix est jugée marginale pour le moment. Cette attitude suscite des interrogations quant aux raisons de ce retrait relatif, notamment en regard des enjeux économiques et géopolitiques considérables liés aux tensions au Moyen-Orient.

L'impact potentiel du blocage du détroit d'Ormuz, tant par l'Iran que par les contre-mesures américaines, sur les approvisionnements pétroliers chinois, qui dépendent à 50% du Golfe, est un facteur clé. Cependant, la Chine dispose d'importants stocks stratégiques, lui conférant une autonomie d'environ quatre mois, et bénéficie également d'approvisionnements via des pipelines russes, ce qui la rend moins vulnérable que d'autres pays asiatiques comme le Japon, fortement dépendant des hydrocarbures du Golfe.

Néanmoins, l'augmentation des coûts de l'énergie, de la production et des exportations, piliers de l'économie chinoise, constitue un défi majeur. L'enlisement du conflit au Moyen-Orient, bien que préjudiciable à l'économie mondiale, pourrait paradoxalement offrir une opportunité diplomatique à la Chine. Marc Julienne souligne que le discrédit croissant de la puissance américaine, exacerbé par la politique étrangère erratique et imprévisible de Donald Trump, crée un vide que Pékin pourrait combler.

Les alliés et partenaires des États-Unis sont en proie à l'incertitude, ce qui pourrait favoriser une influence chinoise accrue. Cette situation s'inscrit dans une perspective plus large, celle du déclin de l'Occident et de l'émergence de l'Orient, une conviction partagée par Xi Jinping et Vladimir Poutine. L'expert estime que la réputation de la Chine, bien que perfectible, pourrait s'améliorer proportionnellement au déclin de celle des États-Unis.

Cependant, la Chine continue d'inquiéter ses voisins, qui la perçoivent davantage comme une puissance coercitive cherchant à imposer sa volonté que comme un facteur de stabilité régionale. Pour l'Occident, et en particulier l'Europe, l'absence d'engagement chinois dans les conflits ukrainiens et iraniens pourrait donner l'image d'un partenaire économique fiable en temps de paix, mais peu fiable en temps de crise, limitant ainsi une éventuelle augmentation de la confiance et de l'attractivité diplomatique.

En dépit de sa puissance économique croissante, la Chine reste à distance des capacités militaires et opérationnelles des États-Unis, comme le démontrent les opérations complexes et interarmées menées par Washington à l'autre bout du monde, au Venezuela ou en Iran. Marc Julienne note une certaine jalousie face à cette capacité américaine, soulignant que la Chine, après 25 ans de montée en puissance, n'est pas encore en mesure de réaliser des opérations similaires.

Le rôle discret de la Chine dans le conflit iranien ne serait donc pas le signe d'une stratégie d'influence diplomatique à long terme, mais plutôt la confirmation qu'elle demeure un acteur marginal des relations internationales. L'interview complète de Marc Julienne est disponible dans le podcast Le Monde en direct, offrant une analyse approfondie des enjeux géopolitiques et économiques liés à la position de la Chine dans le contexte des tensions actuelles au Moyen-Orient et au-delà.

La situation actuelle met en lumière la complexité des relations internationales et la nécessité d'une analyse nuancée des motivations et des stratégies des différents acteurs impliqués





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