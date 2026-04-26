La Chine voit la Belgique comme un pôle pluriel, bien au-delà d'un simple hub logistique

L'ambassadeur de Chine en Belgique, Fei Shengchao, souligne l'importance stratégique de la Belgique en tant que centre pour les relations internationales et la coopération économique, insistant sur la nécessité de renforcer la confiance mutuelle et la communication pour une collaboration durable.

La Chine considère la Belgique comme bien plus qu'un simple point de transit pour les marchandises, soulignant l'importance du pays en tant que centre névralgique pour les relations internationales et la coopération économique .

L'ambassadeur de Chine en Belgique, Fei Shengchao, a clairement indiqué que la perception de l'économie belge dépasse largement son rôle de hub logistique. Il a mis en avant la présence significative des institutions européennes sur le territoire belge, ainsi que la qualité et la diversité des échanges internationaux qui s'y développent. Selon l'ambassadeur, la Belgique se positionne comme un pôle pluriel, bénéficiant d'une base solide pour une coopération économique internationale fructueuse et durable.

Cette vision témoigne d'un intérêt croissant de la Chine pour une collaboration approfondie avec la Belgique, allant au-delà des simples transactions commerciales. L'ambassadeur a insisté sur le potentiel de la Belgique en tant que plateforme stratégique pour les échanges entre la Chine et l'Union Européenne, reconnaissant son rôle crucial dans la facilitation des relations économiques bilatérales et multilatérales. Il a également souligné l'importance de l'environnement politique et institutionnel belge, favorable à l'investissement et à l'innovation.

La Chine perçoit donc la Belgique comme un partenaire essentiel dans sa stratégie de développement économique et de renforcement de ses liens avec l'Europe. Lorsqu'il a été question de la fiabilité de la Belgique en tant qu'alliée, l'ambassadeur Fei Shengchao a adopté une approche nuancée et prudente. Il a délibérément préféré le terme de « partenaire » à celui d'« allié », insistant sur la nécessité d'efforts continus et réciproques pour consolider la relation.

L'ambassadeur a exprimé l'espoir que la Belgique deviendra « un partenaire de plus en plus fiable », en se basant sur une « confiance mutuelle » solidement établie. Cette formulation, loin d'être anodine, suggère que la relation entre la Chine et la Belgique est en cours de construction et ne peut être considérée comme acquise. Elle implique un engagement actif des deux parties pour surmonter les obstacles potentiels et renforcer la coopération dans tous les domaines.

L'ambassadeur a souligné l'importance d'une approche pragmatique et réaliste, axée sur les intérêts communs et le respect mutuel. Il a également mis en garde contre les attentes irréalistes et les illusions, insistant sur la nécessité d'une communication transparente et d'une compréhension approfondie des positions respectives. La Chine souhaite établir avec la Belgique une relation de partenariat durable, fondée sur la confiance, le bénéfice mutuel et la coopération constructive.

Cette approche reflète la politique étrangère chinoise, qui privilégie les partenariats stratégiques aux alliances militaires traditionnelles. L'ambassadeur Fei Shengchao a également reconnu l'existence de malentendus et d'incompréhensions persistantes entre la Chine et l'Europe, y compris la Belgique. Il a estimé que l'Europe ne saisit pas suffisamment les subtilités du « système politique chinois » et les dynamiques de la « croissance économique chinoise ».

Inversement, il a admis que la Chine ne comprend pas toujours pleinement les nuances des « différences culturelles et politiques européennes ». Pour combler ces lacunes, l'ambassadeur a plaidé pour un renforcement significatif de la communication et du dialogue entre les deux parties. Il a souligné la nécessité d'une meilleure compréhension mutuelle des valeurs, des priorités et des perspectives de chacun.

Selon lui, une communication plus efficace permettra de dissiper les malentendus, de prévenir les conflits et de favoriser une coopération plus étroite et plus fructueuse. L'ambassadeur a conclu en insistant sur l'importance d'une approche ouverte et inclusive, basée sur le respect de la diversité et la recherche de solutions communes aux défis mondiaux. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à travailler avec la Belgique et l'Europe pour construire un avenir prospère et durable pour tous.

L'ensemble de cette interview, disponible sur RTL play, offre un aperçu précieux des perceptions chinoises de la Belgique et de ses relations avec l'Union Européenne





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