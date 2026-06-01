Le sondage révèle une instabilité de l'électorat du sud du pays. Les mouvements électoraux qui ont vu la victoire du MR et des Engagés en juin 2024 ne sont pas terminés. La recomposition est encore en cours.

La chute de l' électorat du MR est identique à Bruxelles. Un tiers de l' électorat s'est volatilisé, la cote d'alerte est atteinte. Les électeurs du MR se dirigent majoritairement vers les Engagés . 12 % des électeurs du MR aux dernières élections disent qu'aujourd'hui ils voteraient Engagés .

C'est une véritable autoroute de transfert de voix. Les ex-électeurs du MR se disent indécis et 6 % des électeurs libéraux voteraient PTB. Les Engagés reculent un peu dans notre sondage, ce qui fait du parti centriste la force stable des alliances azur. Les Engagés perdent d'abord des électeurs qui deviennent indécis, puis au profit du PS, un peu du PTB et un petit filet au MR. L'arrivée d'électeurs libéraux compense une bonne partie de ces pertes.

Le PS et le PTB connaissent un succès dans notre sondage. Le PTB prend une bonne partie de ses voix au PS, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Le PS, lui, ne pompe que très peu au PTB. Son succès dans notre sondage vient des électeurs qui votaient blanc en 2024, puis surtout des Engagés et un peu du MR. Les Verts reculent encore à des scores historiquement bas.

Ecolo perd des voix essentiellement au profit des Engagés, du PS et du PTB et aussi vers les indécis





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