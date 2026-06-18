La commissaire aux droits de l'enfant critique la réduction des bus pour l'éducation spécialisée

La commissaire aux droits de l'enfant Caroline Vrijens a critiqué la décision de la Flandre de réduire les bus pour l'éducation spécialisée. La commissaire a souligné que les experts et les rapports sont suffisants, mais que peu de choses sont faites.

La commissaire aux droits de l'enfant Caroline Vrijens a critiqué la décision de la Flandre de réduire les bus pour l' éducation spécialisée . La commissaire a souligné que les experts et les rapports sont suffisants, mais que peu de choses sont faites.

Vrijens a également souligné que les coaches peuvent aider les enfants à utiliser le transport public régulier et que des points de correspondance centraux peuvent permettre aux enfants d'être déposés et récupérés en toute sécurité. Selon Vrijens, la pression sur les enfants et les parents est déjà importante.

"Le transport en commun actuel est déjà au minimum. Cela pèse sur la vie familiale, le temps libre et le bien-être mental de l'enfant", a-t-elle déclaré dans l'émission de radio De Ochtend.

"Il y a même des cas d'parents qui gardent leurs enfants à la maison, car cela est simplement impossible". Si le ministre des Transports Annick De Ridder (N-VA) continue à mettre en œuvre son plan de réduction des bus, la situation risque de s'aggraver selon la commissaire aux droits de l'enfant





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