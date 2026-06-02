La commission de déontologie du Parlement bruxellois a été saisie suite à des allégations de fausses élections communales en 2024. Selon les informations révélées, le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur les attributions de logements sociaux.

La commission de déontologie du Parlement bruxellois a été saisie par le groupe DéFI suite à des allégations de fausses élections communales en 2024. Selon les informations révélées, le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur les attributions de logements sociaux.

Le chef du groupe DéFI, Jonathan de Patoul, se demande si M. Mostefa aurait obtenu le même résultat s'il n'avait pas été à la tête du Foyer anderlechtois. Les messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président aurait exercé une influence sur les attributions de logements sociaux.

Le chef du groupe DéFI se demande notamment si M. Mostefa qui a réalisé le premier score électoral toutes listes confondues à Anderlecht en 2024, aurait obtenu le même résultat s'il n'avait pas été à la tête du Foyer anderlechtois. La saisie de la commission de déontologie est une étape importante dans l'enquête sur les allégations de fausses élections communales en 2024. La commission devra examiner les preuves et les témoignages pour déterminer si les élections ont été faussées.

Les résultats de l'enquête seront importants pour la réputation du Parlement bruxellois et pour la confiance des citoyens dans l'institution. La saisie de la commission de déontologie est une étape importante dans l'enquête sur les allégations de fausses élections communales en 2024. La commission devra examiner les preuves et les témoignages pour déterminer si les élections ont été faussées. Les résultats de l'enquête seront importants pour la réputation du Parlement bruxellois et pour la confiance des citoyens dans l'institution





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