La Commission européenne propose de bannir la thérapie de conversion en Europe

L'UE a jugé qu'elle n'avait pas les compétences légales pour bannir complètement les thérapies de conversion, mais les recommandera de bannir ces pratiques dans tous les pays de l'UE à partir de 2027. Le groupe 'Against Conversion Therapy' déplore cette décision trop déboussolante et urge l'UE d'agir rapidement pour protéger les plus vulnérables de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

Les thérapies de conversion, qui assimilent notamment l'homosexualité à une maladie, prétendent à tort pouvoir modifier l' orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Elles peuvent prendre la forme de stages, de séances d'exorcisme, ou encore d'électrochocs.

Autant de pratiques qui n'ont pas leur place dans notre Union', a souligné Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, devant laquelle flottait un drapeau LGBT +.

'C'est une pratique honteuse, c'est une pratique inacceptable, il ne s'agit pas de soins, c'est une violence déguisée. Personne ne devrait avoir à vivre ça', a appuyé la commissaire européenne Hadja Lahbib, en charge de l'Égalité. Les thérapies de conversions sont, pour l'heure, complètement interdites dans huit pays de l'Union européenne : la France, la Belgique, Chypre, l'Allemagne, Malte, le Portugal, l'Espagne et la Grèce.

La pétition de mai 2025, relayée par des personnalités publiques, réclamait de l'UE qu'elle les interdise à l'échelle du continent. Mais Bruxelles a estimé, à ce stade, ne pas avoir les compétences légales pour bannir ces pratiques 'efficacement'. La Commission craignait de se heurter à des blocages juridiques ou d'empiéter sur les prérogatives des Etats membres.

Elle va donc leur renvoyer la balle, en proposant, en 2027, un texte qui recommanderait aux 27 pays de l'UE de bannir ces pratiques, sans toutefois les obliger à le faire. C'est une 'occasion manquée', a regretté le groupe 'Against Conversion Therapy', à l'origine de la pétition. Dans un contexte político-international où la montée des idées réactionnaires touche le monde entier, il y a urgence à ce que l'Union européenne agisse





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