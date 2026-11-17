La Commission européenne a conclu préliminairement que Temu n'a pas protégé les consommateurs contre les produits illégaux, risquant une amende de 6% du CA mondial au titre du DSA.

La Commission européenne a émis un avis préliminaire sévère à l'encontre de la plateforme de commerce en ligne chinoise Temu, accusant le géant technologique de défaillances majeures dans la lutte contre la vente de biens illicites. Cette conclusion, rendue publique mardi, met en lumière les lacunes systémiques de l'entreprise dans le respect du règlement sur les services numériques, connu sous l'acronyme DSA, qui vise à sécuriser l'espace numérique européen.

Violation des règles de sécurité numérique

Cette décision préliminaire concerne directement les 120 millions d'utilisateurs européens que compte la plateforme, qui s'expose désormais à des sanctions financières considérables si ses défenses ne convainquent pas les régulateurs. La menace principale pèse sous la forme d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, une somme colossale qui reflète la gravité perçue par Bruxelles concernant l'application de la législation numérique.

Also read « Je suis reconnu et abordé par des gens » : la nouvelle vie de Clément, fils du prince Laurent, il se confie

Les griefs officiels de la Commission européenne reposent sur trois piliers distincts : des contrôles de sécurité globalement insuffisants, une modération des contenus jugée déficiente par les autorités, et un système de sanctions internes qui s'avère inopérant pour dissuader les pratiques illégales. Ces déficiences structurelles empêcheraient la plateforme d'assurer la conformité des milliers de vendeurs tiers opérant sur son interface.

Contrôles formels versus sécurité réelle

Une source européenne proche du dossier a clarifié la nature de ces manquements en soulignant que Temu privilégie un contrôle administratif superficiel plutôt qu'une vérification physique rigoureuse des marchandises. La plateforme serait ainsi accusée de "vérifier la paperasse plutôt que le produit", d'agir rétroactivement après la mise en ligne des articles plutôt que de prévenir les ventes dangereuses, et de sanctionner les boutiques administratives sans atteindre les vendeurs réels derrière les profils.

Advertisement

L'exemple concret des jouets, des appareils électroniques et des cosmétiques illustre cette faille, car ces produits sont classés comme présentant un risque élevé mais ne bénéficient pas de la priorité lors des inspections physiques. L'entreprise n'exige des rapports d'essai que pour une infime fraction de son catalogue et ne donne souvent pas suite aux résultats, laissant passer des articles potentiellement dangereux sur le marché intérieur.

Efficacité limitée des modérateurs humains

Outre les lacunes matérielles, la Commission observe que le recrutement de modérateurs humains n'a pas suivi la progression exponentielle du nombre d'annonces publicitaires et de listings sur le site. Cette disproportion entre la charge de travail et les ressources humaines allouées à la censure crée un environnement où les contenus non conformes prolifèrent sans être filtrés en temps réel par l'équipe de sécurité interne de l'entreprise.

Sur le plan des sanctions, le mécanisme actuel vise les boutiques individuelles plutôt que les entités marchandes sous-jacentes. Cette faille juridique et technique permet à un commerçant suspendu de contourner la sanction en rouvrant immédiatement de nouvelles boutiques pour continuer à vendre, annulant ainsi l'effet dissuasif des mesures disciplinaires prises par la plateforme.

Historique de conflits avec l'UE

Temu se trouve depuis plusieurs mois sous le radar attentif des régulateurs européens, qui ont déjà marqué leur désapprobation par le passé. En mai dernier, la Commission lui avait déjà infligé une amende de 200 millions d'euros pour une évaluation des risques jugée insuffisante, forçant l'entreprise à revoir ses processus internes.

Advertisement

Après l'approbation en octobre du plan d'action correctif soumis par l'entreprise, cette nouvelle conclusion préliminaire indique que les mesures prises n'ont pas été perçues comme suffisantes pour remédier aux lacunes identifiées précédemment, relançant ainsi un conflit juridique majeur entre le géant chinois et l'Union européenne.