Le ministre des pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej, veut mettre la commune de Saint-Josse sous tutelle coercitive en raison d'un déficit cumulé de 30 millions d'euros pour l'année 2025.

Le ministre des pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej , veut mettre la commune de Saint-Josse sous tutelle coercitive en raison d'un déficit cumulé de 30 millions d'euros pour l'année 2025.

Cependant, le bourgmestre Emir Kir conteste ce chiffre et estime qu'il s'agit de 17 millions. Cette mise sous tutelle serait une première depuis cinquante ans et susciterait des tensions linguistiques dans le pays. Le gouvernement national a déjà pris des mesures similaires dans le passé, comme en 1976 lorsque le Premier ministre Léo Tindemans a envoyé un commissaire spécial pour faire respecter la loi et retirer les inscriptions problématiques sur les guichets flamands de Schaerbeek.

Cette affaire a marqué l'histoire des tensions linguistiques dans notre pays et a renforcé la popularité de Roger Nols avant son basculement vers l'extrême droite





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