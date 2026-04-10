La Commune Inaugure un Nouveau Skatepark Durable et Inclusif

La commune annonce l'ouverture d'un nouveau skatepark conçu pour la mixité des pratiques, la durabilité et l'expression artistique. Le projet, réalisé en collaboration avec Infrabel, intègre des éléments écologiques et une zone dédiée aux tags.

La commune annonce l'inauguration d'un nouveau skatepark conçu pour l'inclusion et la durabilité . Cet espace, fruit d'une collaboration entre la municipalité, Infrabel et la communauté, offre un environnement accueillant pour les skateurs de tous niveaux, des débutants aux pratiquants confirmés. L'aménagement a été pensé pour favoriser la mixité des pratiques, proposant des obstacles allant de 10 à 90 cm de hauteur.

En plus des modules de skate, le site comprend un espace vert et des bancs, invitant le public à se détendre et à profiter de l'ambiance. Le projet a été développé en étroite concertation avec les habitants, les associations locales et les skateurs, notamment grâce à un atelier participatif organisé en juillet 2024. Ces consultations ont permis d'intégrer les suggestions et les préoccupations de chacun dans la conception finale, garantissant ainsi un espace répondant aux besoins de la communauté. La localisation du skatepark, rendue possible par la mise à disposition d'un terrain par Infrabel, est un atout majeur. L'accessibilité est facilitée, et ce choix s'inscrit dans une démarche de développement durable.\L'aspect environnemental est au cœur de ce projet. L'utilisation d'un béton à faible empreinte carbone renforcé de fibres de verre témoigne de l'engagement de la commune envers des pratiques de construction responsables. De plus, la gestion des eaux pluviales est assurée par des zones perméables et des bacs de plantation, contribuant à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l'impact environnemental. Selon Alain Mugabo, l'échevin de la Rénovation urbaine, cet aménagement est exemplaire en termes de durabilité. Il souligne l'importance d'intégrer des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement dans les projets urbains. La commune s'est engagée à créer un espace public qui soit non seulement fonctionnel et agréable, mais aussi respectueux de l'environnement et de la santé des citoyens. Ce skatepark est donc un exemple concret de cette vision. La collaboration avec Infrabel a été cruciale pour la réalisation de ce projet ambitieux, démontrant l'importance des partenariats public-privé pour le développement urbain.\Par ailleurs, la commune a souhaité encourager la créativité artistique en prévoyant une zone libre et autorisée pour les tags. Charles Spapens, le Bourgmestre, explique que cette initiative vise à laisser une place à l'expression artistique et à la créativité urbaine dans un cadre adapté. Cette décision témoigne de la volonté de la commune de soutenir l'art urbain et de permettre aux artistes de s'exprimer librement. La zone dédiée aux tags sera un espace de liberté et d'expression, favorisant la diversité culturelle et l'animation de l'espace public. L'inauguration du skatepark est donc un événement important pour la commune, symbolisant son engagement en faveur du sport, de la durabilité, de l'art et de l'inclusion. Il représente une nouvelle étape dans le développement urbain, offrant un lieu de rencontre, de loisirs et d'expression artistique pour tous les habitants. La commune invite la population à découvrir ce nouvel espace et à profiter des nombreuses activités qui y seront proposées. Ce projet illustre parfaitement la volonté de la municipalité de créer des espaces urbains attractifs, fonctionnels et durables, tout en favorisant le bien-être et l'épanouissement de ses citoyens





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