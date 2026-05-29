Le Bénin et la Belgique ont un partenariat solide dans le domaine de la sécurité et de l'économie. Le Bénin a bénéficié de l'appui de la Belgique pour la modernisation du port de Cotonou et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Romuald Wadagni, ancien ministre des Finances du Bénin , a joué un rôle clé dans la coopération entre le Bénin et la Belgique . Il a travaillé étroitement avec l'ambassadrice de Belgique au Bénin , Sandrine Platteau, pour développer des projets de coopération dans le domaine de la sécurité et de l' économie .

Le Bénin et la Belgique ont un partenariat solide dans le domaine de la sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. La Belgique a apporté son soutien à la modernisation du port de Cotonou, qui est devenu une plateforme essentielle pour le développement économique du Bénin. Le port traite plus de 90% des échanges extérieurs du Bénin et génère environ 80% de ses recettes douanières.

La Belgique a également accompagné la modernisation du port en mettant en place des normes environnementales et des conditions de travail améliorées. Le trafic a progressé de 27% entre 2017 et 2022, grâce à un plan d'investissement béninois de 457 millions d'euros. Le Bénin a également bénéficié de l'appui de la Belgique dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, notamment à travers la création d'une police de proximité dans les villes du nord.

Cette police a pour but de remonter de l'information, de détecter des signaux faibles et de créer des liens avec la population pour prévenir la radicalisation. Malgré ces efforts, le Bénin est confronté à une menace terroriste qui se militarise et franchit les frontières. Le chercheur est catégorique : la police de proximité seule ne suffit plus et il faut compléter cette approche avec du renseignement, des capacités militaires, de la surveillance des frontières et une coopération régionale plus forte





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