La Côte d'Ivoire crée la surprise en battant la France en match amical

L'équipe de France s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire (2-1) en match de préparation pour la Coupe du Monde. Après une première période dominée mais sans efficacité, les Bleus ont été surpris au retour des vestiaires et n'ont pas su réagir face à des Éléphants plus percutants et réalistes.

L'équipe de France s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire (2-1) en match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Une rencontre qui restera dans les annales, car c'est la première fois de son histoire que la Côte d'Ivoire bat les Bleus.

Les Éléphants ont fait preuve d'une solidité défensive remarquable et d'un réalisme clinique pour renverser une équipe de France qui avait pourtant dominé la première période. Dès le coup d'envoi, les hommes de Didier Deschamps ont imposé leur rythme, monopolisant le ballon et multipliant les incursions dans le camp adverse.

Cependant, face à un bloc ivoirien très compact et bien organisé, les attaquants français ont peiné à se montrer dangereux. La meilleure occasion de la première demi-heure est à mettre au crédit de Kylian Mbappé, dont la frappe puissante a été détournée par le gardien adverse, Yahia Fofana, auteur d'une parade décisive. Les Français ont continué à pousser, et juste avant la pause, Antoine Griezmann, d'un superbe enchaînement technique, a ouvert le score d'une frappe croisée imparable (1-0, 45e).

Au retour des vestiaires, le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, a effectué cinq changements, ce qui a changé la physionomie du match. La Côte d'Ivoire est revenue avec des intentions beaucoup plus offensives, et a rapidement surpris les Bleus. À la 52e minute, un centre de Nicolas Pépé a trouvé la tête de Sébastien Haller, qui a égalisé d'une reprise puissante (1-1). Désorganisés, les Français ont perdu leur fluidité et ont subi les assauts adverses.

À la 78e minute, sur une contre-attaque éclair, l'attaquant de Manchester United, Amad Diallo, a repris un centre de Désiré Doué pour inscrire le but de la victoire (2-1). Malgré quelques tentatives en fin de match, les Bleus n'ont pas réussi à recoller au score. Cette défaite est un avertissement pour l'équipe de France, qui devra corriger ses erreurs avant le début de la Coupe du Monde.

Les Ivoiriens, de leur côté, ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures nations. Versée dans le groupe I avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, la France jouera un deuxième match amical contre l'Irlande du Nord lundi avant de partir pour les États-Unis, où se déroulera la compétition. Les hommes de Didier Deschamps devront rapidement retrouver leur efficacité offensive et leur rigueur défensive s'ils veulent espérer aller loin dans le tournoi





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